السويس في 24 ساعة.. حقيقة الإهمال في علاج طفل ومصرع وإصابة 11 بحادثين

تضمنت أخبار محافظة السويس خلال 24 ساعة الماضية عددا من الأحداث المهمة، منها وفاة شخص وإصابة 10 آخرين في حادثين متفرقين، وتشديد محافظ السويس علي الالتزام بتنفيذ إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء بالمنشآت العامة والمصالح الحكومية والشركات، كما كشفت مديرية الصحة حقيقة الإهمال في علاج طفل بأحد المستشفيات، فيما نظم مسرح قصر الثقافة حفلا لفرقة إنشاد ديني إسلامي وكنسي.

تنفيذ قرارات ترشيد الكهرباء

أعطى اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس توجيهاته للقيادات التنفيذية ورؤساء الشركات والمصالح الحكومية ورؤساء الأحياء بتنفيذ قرارات ترشيد استهلاك الكهرباء، تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في مجلس المحافظين.

وشدد المحافظ على الأحياء بالالتزام بالتوقيتات الصيفية لجميع المحال التجارية، مؤكدا المرور الدوري لرؤساء الأحياء والقيادات التنفيذية المعنية، لمتابعة تنفيذ القرارات وعمل المحاضر اللازمة لمن يخالف القرارات.

وأكد «صقر»، متابعة الأندية الرياضية ومراكز الشباب للتأكد من تنفيذ قرارات ترشيد استهلاك الكهرباء بها، وكذلك الصالات المغطاة والملاعب التي تستخدم الأضواء الكاشفة.

مصرع وإصابة 11 أشخاص في حادثين

وشهدت محافظة السويس وقوع حادثي سير، الأول أسفر عن مصرع شخص وإصابة ثلاثة آخرين، إثر انقلاب سيارة ربع نقل أمام إحدى القرى السياحية بطريق العين السخنة جنوب المحافظة.

وقد أفادت المعاينة أن سيارة ربع نقل تحمل لوحات رقم «س ل ب 7462» تعرضت لانقلاب، وكان يستقلها 4 أشخاص، وأفاد مصدر طبي أن المصابين هم مصطفى إسماعيل محمد، 63 عامًا، مصاب بكسر مضاعف الساق اليمنى وجروح متفرقة بالجسم، وأسامة عباس فكري، 23 عامًا، مصاب بكسر في عظمة الأنف وكدمات وسحجات بالجسم، وعبد الخالق حسنين، 35 عامًا، مصاب بنزيف بالمخ وكسر بالعمود الفقري.

أما الحادث الثاني فأسفر عن إصابة 7 أشخاص نتيجة تصادم سيارتي أتوبيس وميكروباص أمام شركة البتروكيماويات في الإتجاه المؤدي للعين السخنة، ونُقل المصابون لطوارئ مستشفى السويس العام لتلقي العلاج.

حقيقة الإهمال في علاج طفل

كشفت مديرية الصحة بالسويس حقيقة ما تردد بشأن الإهمال في علاج طفل بأحد المستشفيات، وأوضح الدكتور إسماعيل الحفناوي، وكيل وزارة الصحة، أن مستشفى السويس العام وفرت الخدمة الطبية والدعم للطفل «س. ا»، الذي وصل للمستشفى العام إثر تعرضه لحادث دراجة بخارية، وكان يعاني من كسر بالساعدين وكسر بالفخر والساق وكسر بالفك ونزيف شديد.

وأشار «الحفناوي» إلى وقف النزيف وعمل الأشعة المقطعية والسونار والتحاليل، ونُقلت للطفل 5 أكياس دم من نفس الفصيلة، بعد التوافق اللازم وتركيب قسطرة وريدية مركزية وعمل شدة توماس وجبيرة مبدئية للكسور وإعطاء المحاليل والعلاج اللازم، فيما قرر الفريق الطبي تنفيذ خطة علاجية تتضمن عمليات العظام لإصلاح كسور الساعدين والفخر والساق باكر الجمعة بعد إصلاح الأنيما الشديدة نتيجة النزيف، وكذلك عمليات التجميل خلال أسبوع لإصلاح كسر الفك.

حفل لفرقة الإنشاد الديني الإسلامى الكنسي

شهد مسرح قصر ثقافة السويس، لليوم الثانى على التوالي، حفل لفرقة الإنشاد الديني، الإسلامي الكنسي، وقدمت خلاله الفرقة عددا من الأعمال الفنية المميزة، مثل «عظيمة يامصر»، و«محمد يارسول الله»، و«القلب يعشق كل جميل».