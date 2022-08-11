إصابة رضيع بكسر في الجمجمة ونزيف داخلي بسوهاج.. «سقط من أعلى السلم»

أصيب طفل رضيع، عمره عامين، في مركز طما بمحافظة سوهاج، باشتباه كسر بالجمجمة ونزيف داخلي في المخ، وآثار نزيف من الأنف، إثر اختلال توازنه وسقوطه من أعلى سلم الطابق الأول، وجرى تحويله لمستشفى أسيوط الجامعي لإسعافه.

الإخطار الأمني وبلاغ الحادث

وتلقى اللواء محمد عبدالمنعم الشرباش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن محافظة سوهاج، إخطارا من اللواء محمد زين، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، يفيد تلقى إخطارا من مأمور مركز طما بالمحافظة، بوصول المدعو «عمرو. م. أ»، سن عامين، يقيم بدائرة مركز طما بالمحافظة، إلى المستشفى المركزي، مصابا باشتباه كسر بقاع الجمجمة، ونزيف داخلي بالمخ وأثار نزيف من الأنف، وفقا للتقرير الطبي المبدئي للحالة، وجرى تحويله لمستشفي أسيوط الجامعي لإسعافه.

الانتقال إلى موقع الحادث

وفور تلقى الإخطار انتقلت وحدة بحث جنائي، بإشراف اللواء محمد زين، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، إلى موقع الحادث، وتبين وجود الطفل المذكور، ويعاني من عدة إصابات، وبسؤال والدة الطفل المدعوة «هناء. ع. م»، 37 عاما، ربة منزل تقيم بدائرة مركز طما بمحافظة سوهاج، قررت أنه في أثناء لهو نجلها على سلم المنزل بالطابق الأول، اختل توازنه وسقط أرضا، ما أدي لإصابته.

ونفت الأم الشبهة الجنائية، وتحرر محضر بالواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.