برنامج ساقية الصاوي من 11 إلى 20 أغسطس 2022

تقدم ساقية عبدالمنعم الصاوي بالزمالك، برنامجا حافلا بالأنشطة الفنية خلال الفترة من 11 إلى 20 أغسطس الجاري، ويشمل البرنامج العديد من العروض المسرحية والحفلات الغنائية كالتالي:

الخميس 11 أغسطس

حفل ستاند آب كوميدي، في الثامنة مساء بقاعة الحكمة.

وتقدم الفرقة وصلة من الضحك المتواصل مع نخبة من الفنانين في مجال الـ ستاند آب كوميدي لا تفوتوا فرصة الحضور.

السبت 13 أغسطس

حفل نغم، في السابعة مساء، بقاعة الحكمة.

لأول مرة في ساقية الصاوي الفنانة تقدم نغم باقة من أجمل الأغاني الحديثة والقديمة في حفلها.

الإثنين 15 أغسطس

مسرحية «ليلة مرصعة بالنجوم»، في السابعة مساء، بالحكمة تقدم فرقة أوبرا آرت العرض المسرحي «ليلة مرصعة بالنجوم» من تأليف محمد السوري، وإخراج إسماعيل مصطفى.

الأربعاء 17 أغسطس

مسرحية «تركة ماما» في السابعة مساء بقاعة الحكمة.

فرقة ميشو شو تقدم العرض المسرحي «تركة ماما» من تأليف وإخراج ميشيل جرجس.

الأربعاء 17 أغسطس

حفل عمرو مانو، في السابعة والنصف مساء، بقاعة النهر.

والفنان عمرو مانو لأول مرة في ساقية الصاوي

الخميس 18 أغسطس

حفل castle of rock، في السابعة مساء. بقاعة الحكمة.

لأول مرة يجتمع فريق 1984 وفريق بث تجريبي في حفل روك واحد في الساقية.

الخميس 18 أغسطس

حفل زيد خالد وسينابتيك، في السابعة مساء، بقاعة النهر. زيد خالد وسينابتيك فى حفل غنائى بالساقية.

حفل الإخوة أبو شعر

الجمعة 19 أغسطس:

حفل الإخوة أبو شعر، في السابعة مساء بقاعة الحكمة

وتأسست فرقة «الإخوة أبو شعر» في عام 1983 في سوريا، بهدف تقديم الإنشاد الديني الإسلامي، وتعد من أهم الفرق السورية التي أثبت وجودها في مصر خلال الفترة الأخيرة في تقديم هذا اللون من الفن.

الجمعة 19 أغسطس

حفل «طبلة الست»، في السابعة والنصف مساء، بقاعة النهر

تحيي سها محمد وفرقتها «طبلة الست» أشهر الأغاني التراثية على دقات الإيقاع، حيث يؤدون الأغاني على أصالة اللحن بجودة العزف على الطبلة والناي، والفرقة مكونة من 10 أعضاء وهم «سها محمد، منة الله منصور، ريهام فتحي، دعاء الزيدي، ريتا ناجي عبدالله، حبيبة عمرو، خديجة فاروق، رأفت فرحات، سيد الحسيني».

السبت 20 أغسطس

مسرحية لدغة عقرب، في السابعة مساء على قاعة الحكمة. فرقة الشاعر محمود عبدالله «تحويجة فن» تقدم العرض المسرحي «لدغة عقرب» من تأليف وإخراج محمود عبدالله الكريتي، وهو عرض شعري مسرحي يناقش قضية عدم توريث الإناث.