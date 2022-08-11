أخبار البورصة المصرية.. ارتفاعات جماعية و1.7 مليار جنيه مكاسب سوقية

يبحث كثيرون عن أخبار البورصة المصرية، في بداية تعاملات جلسة اليوم الخميس، التي شهدت ارتفاعًا في أداء المؤشرات، إذ صعد مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30»، بنسبة 0.04%، ليصل إلى مستوى 9969.2 نقطة، فيما صعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 EWI» بنسبة 0.52%، عند مستوى 2023.84 نقطة.

«إيجي إكس 100» يرتفع 0.42%

ارتفع مؤشر البورصة المصرية «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد»، بنسبة 0.42%، مع بداية التعاملات عند مستوى 2944.42 نقطة، فيما صعد مؤشر البورصة «متساوي الأوزان إيجي إكس 50»، بنسبة 0.28% عند مستوى 1822.02 نقطة.

45.8 مليون جنيه قيم التداولات

بلغت قيم وأحجام التداولات في البورصة المصرية، نحو 45.8 مليون جنيه، من خلال التداول على 18.9 مليون سهم عبر تنفيذ 1.883 ألف صفقة، فيما جرى التداول على 109 سهمًا، ارتفع 23 سهمًا، دون تراجع أي أسهم واستقر 95 سهمًا.

رأس المال السوقي يربح 1.7 مليار جنيه

بلغت مكاسب رأس المال السوقي للبورصة المصرية، في بداية تعاملات الجلسة، نحو 1.7 مليار جنيه، مسجلا في الوقت الحالي 668.264 مليار جنيه.

ويتوقع حسام عيد، محلل مالي وخبير أسواق المال، نجاح مؤشر البورصة الرئيسي، متجها بهذا الأداء لاستعادة مستوى المقاومة الرئيسي 10000 نقطة، وفي حالة عدم نجاح المؤشر الرئيسي في الاستقرار أعلاه، قد يتجه إلى اختبار مستوى الدعم الرئيسي وهو 9800 نقطة.

وتابع عيد، فيما يخص مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70، متجها بهذا الأداء أعلى مستوى الدعم الرئيسي، وهو 2000 نقطة واختبار مستوى المقاومة الرئيسي 2060 نقطة.