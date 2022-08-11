جامعة كفر الشيخ تقفز 109 مراكز عالميا في تصنيف إسباني.. نافست 30 ألف مؤسسة

أعلن الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، ظهور الجامعة في التصنيف الإسباني ويب ميتركس (Webometrics Ranking of World Universities)، وفقا للاستشهادات البحثية لإصدار يوليو 2022، حسب جوجل سكولر الباحث العلمي.

جامعة كفر الشيخ تتقدم 109 مراكز

صرح دسوقي، بأن جامعة كفر الشيخ قفزت إلى المركز 13 على مستوى الجامعات المصرية، وتقدمت 109 مراكز عالميًا، حيث حلت في الترتيب 1707 على مستوى العالم، موضحا أنها ظهرت في هذا التصنيف بإجمالى استشهادات 74779 استشهادا بحثيا، إذ يرتب المصنف الإسباني ما يزيد على 30 ألف جامعة ومؤسسة علمية حول العالم.

ما هو التصنيف الإسباني ويب ميتركس؟

أوضح رئيس جامعة كفر الشيخ، أن التصنيف الإسبانى ويب ميتركس، هو مبادرة من (CSIC)، وهي أكبر هيئة بحثية عامة في إسبانيا، وحسب الإصدار الجديد من هذا التصنيف، أصدرت المؤسسة إصدارها لعام 2022، لأفضل الجامعات، حسب الاقتباسات في ملفات تعريف الباحث العلمي من Google.

ظهور الجامعة في التصنيف نتاج خطة متكاملة

أشار دسوقي، إلى أن ظهور الجامعة في هذا التصنيف، كان نتاج خطة متكاملة تهدف للنهوض بالجامعة، والوصول بها إلى العالمية، من خلال الدعم المستمر للبحث العلمي وتشجيع الباحثين للنشر العلمي المتميز.

وأضاف أن تصنيف ويب ميتريكس هو تصنيف عالمي مشهور، يعتمد في تقييمه على الخدمات التعليمية والبحثية للجامعات، من خلال 4 مؤشرات فرعية، يرتبط المؤشر الأول بجودة الأبحاث المنشورة باسم الجامعة في الدوريات العلمية العالمية، ويقيس المؤشر الثاني مدى توافر المصادر التعليمية والبحثية المصنفة دوليًا على موقع الجامعة، ويهتم المؤشر الثالث بمدى تأثير الجامعة عالميًا، من خلال الإشارات المرجعية حول العالم لموقع الجامعة، ويرتبط المؤشر الرابع بحجم تواجد للجامعة وكلياتها على شبكة الويب، من خلال قواعد البيانات المرتبطة وعدد الصفحات التي تقدم الخدمات لمنسوبي الجامعة.

وقدم رئيس الجامعة، الشكر لجميع منتسبي جامعة كفر الشيخ، وفريق عمل التصنيف الدولي بالجامعة.