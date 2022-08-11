جامعة كفر الشيخ تبدأ اليوم تسجيل رغبات الالتحاق بكلياتها

أنهت جامعة كفر الشيخ كافة استعداداتها لاستقبال الطلاب الناجحين في امتحانات الثانوية العامة «المرحلة الأولى»، للعام الدراسي 2022 - 2023م، التي تنطلق اليوم الخميس 11 أغسطس، لتسجيل رغباتهم للالتحاق بالكليات، والمعاهد العليا على مستوى مراحل التنسيق المختلفة، وذلك بموقع التنسيق الإلكتروني بالجامعة.

تخصيص 4 معامل في كلية التربية النوعية

وخصصت الجامعة 4 معامل في كلية التربية النوعية بجامعة كفر الشيخ، لاستقبال الطلاب، حرصاً من الجامعة للتواصل مع المجتمع المحيط بها وإيماناً بدور الجامعة فى خدمة المجتمع، وذلك بإشراف الدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتورة أماني شاكر، عميد كلية التربية النوعية.

تسجيل الرغبات اليوم

وقال الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، إن تسجيل الرغبات اعتباراً من صباح اليوم الخميس الموافق 11-8-2022م وحتى الثلاثاء الموافق 15-8-2022م، من الساعة التاسعة صباحاً، وحتى الثالثة عصراً، وسوف يُجري تشغيل الخدمة خلال المدة لكل مرحلة تنسيق.

تشكيل لجنة لاستقبال الطلاب وتعريفهم بالكليات

وأكد رئيس الجامعة، في بيان له أنه جرى تشكيل لجنة تضم عدداً من أعضاء هيئة التدريس، وموظفين لاستقبال الطلاب وتعريفهم بالكليات، مشيراً إلى أنه وجّه بضرورة توفير كافة سُبل الراحة للطلاب وأولياء الأمور، وتخصيص أماكن لتسجيل رغبات الطلاب ذوي الهمم وتزويدها بمتخصصين لمساعدتهم لتسجيل رغباتهم.