مصر تفتتح فعاليات الدورة الـ30 من مهرجان الفحيص بالأردن

انطلقت فعاليات الدورة الـ30 لمهرجان الفحيص بحضور نايف الفايز وزير السياحة والآثار، مندوبا عن الأمير الحسن ابن طلال، ود. هيفاء النجار وعدد من الوزراء والنواب والدبلوماسيين.

وتقام فعاليات المهرجان تحت شعار الأردن تاريخ وحضارة، وقدم نجوم الموسيقى العربية بالأوبرا ليلة مصرية بجدارة في حفل الافتتاح الذي أقيم على المسرح الرئيسى لدير الروم الكاثوليك.

عبد الدايم: اختيار مصر لافتتاح المهرجان يؤكد تأثيرها الإبداعي

وعلقت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، عقب إطلاق الفعاليات بأن اختيار مصر لتقديم الليلة الأولى في افتتاح مهرجان الفحيص هذا العام، يعكس قوة ومتانة العلاقات الثقافية والفنية بين البلدين والشعبين الشقيقين، وأضافت أنه يؤكد تأثير قوى مصر الناعمة وإبداعها المميز في الوطن العربي.

وأشار عبد الدايم، إلى أن الطرب الأصيل ما زال يتربع على عرش الفنون العربية، ويتضح تأثيره من خلال تفاعل الجمهور مع الأعمال الغنائية الخالدة التي شكلت وجدان الأمة العربية من المحيط الى الخليج.

وخلال الافتتاح الذي قاده المايسترو الدكتور علاء عبد السلام، أشعل نجوم الأوبرا للموسيقى العربية مروة ناجي وآيات فاروق ووليد حيدر ومحمد حسن، الحفل بباقة من روائع الطرب التراثية، إلى جانب عدد من الأعمال المعاصرة التي نالت إعجاب وتفاعل الجمهور الذي ردد كلمات الأغاني، مؤكدين أن مصر هي قبلة الفن والثقافة العربية.