حظك اليوم برج الأسد الجمعة 12-8-2022 عاطفيا ومهنيا - تم الديسك

يتسم مولود برج الأسد بأنه شخص جذاب وأنيق ومتميز وهادئ، يستطيع لفت الانتباه وسط المحيطين به فى العمل وعلى الصعيد الاجتماعي، كما أنه شخص لبق وحساس كما أنه قوي الإرادة والشخصية، ومن الشخصيات المخلصة والكريمة، كما يتميز أيضا بحسن الحوار والتصرف بمختلف المواقف.

من أشهر الصفات المرتبطة بمولود برج الأسد أنه من الشخصيات الرومانسية والصادق على المحيط العائلي، كما يحب مولود الأسد أن يعبر عن مشاعره، وهو أيضا لا يستطيع الكتمان لمشاعره، كما أنه شديد الصراحة في الحب.

وتستعرض بوابة «الوطن» من خلال التقرير التالي، حظك اليوم بالنسبة لمواليد برج الأسد اليوم الجمعة الموافق 12 أغسطس على الصعيدين المهني والعاطفي، وذلك وفق خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الأسد مهنيا

مولود برج الأسد، يواجه اليوم الجمعة في توقعات حظك اليوم، بوجود العديد من الأزمات والعراقيل في محيط العمل، كما تنصحك الأفلاك بضرورة أن تبطئ من خطواتك، وعليك أيضا أن تكون صبورا وهادئا عند مناقشة كافة هذة العقبات، وأن تنتبه لحقوقك، وفق حظك اليوم على الصعيد المهني.

حظك اليوم برج الأسد عاطفيا

تنصحك الأفلاك اليوم، بالهدوء والتروي، نظرا لأن القمر في مربع برجك.. فلا تدع كبرياءك يدفعك للتعبير عن مشاعرك بعنف، وفقا لما كشفت عنه عبير فؤاد خبيرة الأبراج والفلك في تصريحاتها لـ«الوطن».