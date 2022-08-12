اعرف موديلات السيارات الجديدة أقل من 200 ألف جنيه
كتب:
أحمد عبد اللطيف
07:29 ص | الجمعة 12 أغسطس 2022
سيارة بروتون ساجا - أرشيفية
شهد سوق السيارات الجديدة ارتفاعًا في الأسعارمؤخرًا بسبب أزمة التضخم المالية العالمية، بسبب انتشار فيروس كورونا.
وقال محمود علي محمد عضو رابطة تجار السيارات، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّ أسعار السيارات ارتفعت مؤخرًا بسبب الحرب بين روسيا وأوكرانيا بنسبة 15% في جميع دول العالم.
وتابع عضو رابطة تجار السيارات تصريحاته، لـ«الوطن»، بأنّ أزمة الرقائق الإلكترونية في مصانع المركبات الجديدة كانت من ضمن أسباب ارتفاع أسعار السيارات الجديدة، ما أدى إلى قيام أصحاب المصانع من تخفيض إنتاج السيارات وتصديرها لعملائهم في دول العالم.
واستعرض عضو رابطة تجار المركبات المستعملة أسعار السيارات، موديلات 2021 ولا يزيد سعرها على 200 ألف جنيه.
أسعار السيارات الجديدة
بروتون ساجا 2021
نوع ناقل الحركة الخاص بالسيارة: أتوماتيك / Standard
قوة المحرك الخاص بالسيارة: 1300 CC
السعر الخاص بالسيارة الرسمي المتداول في سوق السيارات: 188,900 جنيه
شانجى M50 2021
نوع ناقل الحركة الخاص بالسيارة: مانيوال / توب لاين
قوة المحرك الخاص بالسيارة: 1500 CC
السعر الرسمي الخاص بالسيارة المتداول فى سوق السيارات: 189,000 جنيه
سوق السيارات الجديدة في مصر
لادا جرانتا 2022
نوع ناقل الحركة الخاص بالسيارة: مانيوال / صالون
قوة المحرك الخاص بالسيارة: 1600 CC
السعر الرسمي الخاص بالسيارة: 194,500
رينو لوجان 2022
نوع ناقل الحركة الخاص بالسيارة المتداول في سوق السيارات: مانيوال / E1
قوة المحرك الخاص بالسيارة: 1600 CC
السعر الرسمي الخاص بالسيارة: 195,000 جنيه
سوزوكي اسبريسو 2022
نوع ناقل الحركة الخاص بالسيارة المتداولة فى سوق السيارات: مانيوال / فول أوبشن
قوة المحرك الخاص بالسيارة: 1000 CC
السعر الرسمي الخاص بالسيارة: 199,900 جنيه