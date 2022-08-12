اعرف موديلات السيارات الجديدة أقل من 200 ألف جنيه

شهد سوق السيارات الجديدة ارتفاعًا في الأسعارمؤخرًا بسبب أزمة التضخم المالية العالمية، بسبب انتشار فيروس كورونا.

وقال محمود علي محمد عضو رابطة تجار السيارات، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّ أسعار السيارات ارتفعت مؤخرًا بسبب الحرب بين روسيا وأوكرانيا بنسبة 15% في جميع دول العالم.

وتابع عضو رابطة تجار السيارات تصريحاته، لـ«الوطن»، بأنّ أزمة الرقائق الإلكترونية في مصانع المركبات الجديدة كانت من ضمن أسباب ارتفاع أسعار السيارات الجديدة، ما أدى إلى قيام أصحاب المصانع من تخفيض إنتاج السيارات وتصديرها لعملائهم في دول العالم.

واستعرض عضو رابطة تجار المركبات المستعملة أسعار السيارات، موديلات 2021 ولا يزيد سعرها على 200 ألف جنيه.

أسعار السيارات الجديدة

بروتون ساجا 2021

نوع ناقل الحركة الخاص بالسيارة: أتوماتيك / Standard

قوة المحرك الخاص بالسيارة: 1300 CC

السعر الخاص بالسيارة الرسمي المتداول في سوق السيارات: 188,900 جنيه

شانجى M50 2021

نوع ناقل الحركة الخاص بالسيارة: مانيوال / توب لاين

قوة المحرك الخاص بالسيارة: 1500 CC

السعر الرسمي الخاص بالسيارة المتداول فى سوق السيارات: 189,000 جنيه

سوق السيارات الجديدة في مصر

لادا جرانتا 2022

نوع ناقل الحركة الخاص بالسيارة: مانيوال / صالون

قوة المحرك الخاص بالسيارة: 1600 CC

السعر الرسمي الخاص بالسيارة: 194,500

رينو لوجان 2022

نوع ناقل الحركة الخاص بالسيارة المتداول في سوق السيارات: مانيوال / E1

قوة المحرك الخاص بالسيارة: 1600 CC

السعر الرسمي الخاص بالسيارة: 195,000 جنيه

سوزوكي اسبريسو 2022

نوع ناقل الحركة الخاص بالسيارة المتداولة فى سوق السيارات: مانيوال / فول أوبشن

قوة المحرك الخاص بالسيارة: 1000 CC

السعر الرسمي الخاص بالسيارة: 199,900 جنيه