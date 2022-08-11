مصدر بالطب الشرعي: ضربة على الرأس سبب مقتل موظف بالمعاش في الجيزة

قال مصدر بالطب الشرعي، إنّ مشرحة زينهم تسلمت جثمان موظف بالمعاش، أمس، إثر العثور على جثته وسط بركة من الدماء داخل شقته الكائنة بشارع العشرين، دائرة قسم شرطة بولاق الدكرور.

وأضاف المصدر أن إجراء الصفة التشريحية تنفيذًا لقرار النيابة العامة، كشف أنّ سبب الوفاة هو كسر بالجمجمة نتج عنه نزيف حاد، على خلفية تعرضه للضرب بآلة حادة على الرأس، أدى إلى الوفاة، وأوضح المصدر أنه تم الانتهاء من كتابة التقرير المبدئي الخاص بسبب وفاة المجني عليه وجار إرساله للنيابة العامة.

بلاغ بالعثور على الجثة

تلقى مأمور قسم شرطة بولاق الدكرور بلاغًا من شخص يفيد بالعثور على والده مقتولا داخل شقته في شارع العشرين بدائرة القسم، بالانتقال تبين العثور على جثة «محمود.س.ع»، 57 عامًا، موظف بالمعاش، وبالفحص تبين أن الجثة مسجاه على الأرض وسط بركة من الدماء، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية وبيان سبب الوفاة.

وكلفت النيابة العامة، المباحث، بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، كما قررت التحفظ علي كاميرات المراقبة في محيط العقار المقيم به المجني عليه تمهيدا لتفريغها لفحص المترددين على العقار وقت ارتكاب الجريمة، كما قررت النيابة العامة استدعاء نجل المجني عليه لسماع أقواله.