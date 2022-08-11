إحالة 308 عمال بالمنشآت الحكومية والخدمية في البحيرة للتحقيق

نفذت الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بمحافظة البحيرة، اليوم الخميس، حملات رقابية مكبرة على المصالح الحكومية، بالتنسيق مع إدارة الرقابة والمتابعة، لمتابعة الانضباط الإداري وسير العمل داخل المنشآت الحكومية والخدمية في مدينة إيتاي البارود.

واستهدفت الحملة، مستشفى إيتاي البارود العام، الإدارة الصحية، الحميات، مكتب الصحة، مركز رعاية الأمومة والطفولة، المركز الطبي الحضري، إدارة الشئون الصحية، إدارة التموين، وحدة الشئون الاجتماعية، الوحدة المحلية لمركز ومدينة ايتاى البارود.

إحالة 308 عمال للتحقيق

أسفرت الحملات، عن رصد 181 حالة ترك عمل بدون سند قانوني، في 7 منشآت حكومية، واتخذت الإجراءات القانونية ضدهم، كما تم ضبط 127 حالة غياب للعاملين بدون سند قانوني، في 8 منشآت حكومية، وتم إحالتهم إلى التحقيق.

تكثيف الحملات الرقابية

وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على ضرورة استمرار المتابعة المستمرة، وتكثيف المرور على كل المصالح، للتأكد من الإنضباط الإداري، لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والوقوف على مدى الإلتزام بالقوانين.

حملة رقابية بمدينة شبراخيت

كانت مدينة شبراخيت بمحافظة البحيرة، قد شهدت يوم الثلاثاء الماضي، حملة رقابية مكبرة على المصالح الحكومية، أسفرت عن إحالة 7 عمال في الوحدات الصحية بقرى المركز إلى التحقيق، لتركهم العمل في أوقاته الرسمية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

كمما نفذت إدارة الرقابة والمتابعة في الوحدة المحلية لمركز أبو المطامير، حملة رقابية أيضا، على عدد من المنشآت أسفرت عن إحالة 7 عاملين للتحقيق.