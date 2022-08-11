تداول 182 ألف طن بضائع استراتيجية في ميناءي الإسكندرية والدخيلة

شهدت حركة الملاحة وتداول البضائع بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية نشاطا ملحوظا خلال 48 ساعة الماضية، حيث تم دخول وخروج 46 سفينة إلى أرصفة ميناءي الإسكندرية والدخيلة، كما يجرى حاليا العمل على شحن وتفريغ 28 سفينة.

تداول 2784 حاوية مكافئة في الإسكندرية

وقال أحمد بريقع، المتحدث باسم ميناء الإسكندرية، إنه تم تداول 182 ألف طن تقريبا خلال تلك المدة من البضائع مختلف الأنواع والسلع الاستراتيجية، من صب سائل وصب جاف وبضائع عامة، كما تم تداول نحو 2784 حاوية مكافئة بميناءي الإسكندرية والدخيلة.

إجراءات التأمين والأمن الصناعي والسلامة

ووجّه اللواء بحري نهاد شاهين علي، رئيس مجلس الإدارة، بضرورة متابعة إجراءات التأمين والأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية بكل المخازن والساحات ومواقع العمل، وكذا اتباع المعايير البيئية القياسية في كافة العمليات المينائية لمنع التلوث بكافة صوره ومتابعة المسطح المائي.

%65 من حجم تجارة مصر الخارجية تمر من ميناء الإسكندرية

وأكد «علي» أن مداومة العمل بالميناء والحرص على كفاءة حركتي التداول والملاحة والمحافظة على المعايير البيئية القياسية ونظافة المسطح المائي والأرضي يأتي في إطار إدراك الهيئة لدورها القومي، باعتبارها أكبر موانئ الجمهورية ومنفذ إستراتيجي لأكثر من 65% من حجم تجارة مصر الخارجية.

جدير بالذكر أن كل الموانئ البحرية المصرية تعمل على مدار 24 ساعة، كما تتم متابعة انتظام أعمال الشحن والتفريغ وحركة السفن والبضائع بميناء الإسكندرية، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل أعمال التصدير والاستيراد للسلع والبضائع الاستراتيجية.