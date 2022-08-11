«مصنعية الإيطالي مرتفعة».. 4 أنواع من الذهب في السوق المصري

تتعدد أنواع الذهب في السوق المصرية، بتعدد مناشئ الإنتاج، فهناك الذهب الإيطالي، التركي، المصري والسوداني، بحسب تقرير لمؤسسة جولد بيليون المتخصصة في بحوث واستثمار المعدن الأصفر.

الذهب الإيطالي يتميز بفصوص ورخيص المصنعية

«المؤسسة» فرقت بين أكثر أنواع الذهب شيوعاً في السوق، وقالت إن كل دولة في العالم لديها بصمة واختلاف في صناعة الذهب الخاصة بها، موضحةً أن الذهب الإيطالي كمثال، يتميز بتصميماته العصرية والناعمة للغاية ويتميز بفصوص الزركون الجذابة المناسبة لسعره المتوسط، لكن مصنعيته مرتفعة للغاية، ويتميز عياره 18 بالمتانة وهو منتشر بكثرة في الدول الآسيوية.

الذهب التركي جذاب.. والمصري للاستثمار

تشير «المؤسسة» إلى الذهب التركي، المتوفر بأشكال أنيقة وجذابة ويغلب تصنيعه اعتماداً على عياري 21 و22، غير أن عيوبه هو ضعف انتشاره في الدول العربية، بينما الذهب المصري الأكثر شيوعاً في السوق، فمعروف بأنه أكثر أنواع الذهب رخصاً من حيث المصنعية ويحافظ على قيمته إلى حد كبير، وأشهر أعيرته عياري 21 وعيار 18، كما يصعب فصله نظراً لدمجة دمجاً كاملاً.

الذهب السوداني مخلوط بالحديد

تلفت «المؤسسة» الانتباه إلى نوع رابع من أنواع الذهب هو «السوداني» الذي يجري إنتاجه في السودان حيث تكثر مناجم الذهب هناك، وهو ذهب مخلوط بعنصر الحديد، وسعره يعتبر الأرخص في أغلب دول العالم.

الفروق ليست كبيرة

تشير «المؤسسة» إلى أن الفروق بين الأنواع الأربعة ليست كبيرة، بقدر ما يمكن تمييزها وفق الإمكانيات وسعر كل منها، علاوةً على أن التصميمات والأشكال المختلفة للأنواع الأربعة تعود للذوق العام.