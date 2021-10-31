ما الفرق بين الذهب الإيطالي والتركي؟.. «الشعبة» توضح

يشهد السوق المصري تواجد عدد كبير من المشغولات الذهبية من أنواع وصناعات مختلفة، حيث ينتشر في السوق المصري العديد من المشغولات من الذهب الإيطالي والذهب التركي وهما الأشهر في السوق المصري، وهو ما يجعل الكثيرون يتساءلون عن أي منهما أفضل من الآخر وما الفروق بين النوعين، وهو ما أوضحه نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية.

لا يوجد اختلاف في قيمة العيار الواحد أو جودة الذهب

وقال «نجيب» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «إن الفرق بين الذهب الإيطالي والذهب التركي يتمثل في الأشكال والمصنعية»، مؤكدا أنه لا يوجد اختلاف في قيمة العيار الواحد أو جودة الذهب التي تعتبر واحدة في جميع العالم ولا يمكن العبث بها.

وأضاف «نجيب» أن الذهب الإيطالي يعتبر الأكثر استخدامًا وشراءً في مصر وذلك لكونه يحتوي على أشكال عديدة جذابة ورقيقة، موضحا أن المشغولات الذهبية الإيطالية تتميز بخفتها ورقتها وأشكالها الراقية والكثيرة التي تكون مفضلة عند الكثير من الأشخاص، حيث إن وزنها يكون خفيفا وفي نفس الوقت تتميز بالجمال.

وأشار إلى أن الذهب التركي يكون بوزن أعلى من الإيطالي وأشكاله ليست مثل أشكال الذهب الإيطالي ولكن هذا يرجع إلى كل شخص وذوقه الخاص الذي يختلف من شخص لآخر.

المصنعية الخاصة بالمشغولات الذهبية الإيطالية تكون مرتفعة

وأوضح «نجيب»، أن المصنعية الخاصة بالمشغولات الذهبية الإيطالية تكون مرتفعة عن أسعار المصنعية للذهب التركي، موضحًا أن الذهب الإيطالي يحتاج إلى دقة وجهد أكبر من التركي، وذلك نظرا لرقته وأشكاله العديدة والمختلفة وكذلك لأن وزنه يكون خفيفا بشكل كبير وهو ما يحتاج دقة أعلى لتشكيل المشغولات دونه إتلافها.

وانتشرت منتجات الذهب تركية المنشأ بالسوق المحلي في الآونة الأخيرة، وذلك عندما طرحه التجار في لمنافسة المشغولات الذهبية الهندية والتقليدية، والتغلب على ارتفاع سعر المصنعية.