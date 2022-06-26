«علشان ميتضحكش عليك».. اعرف الفرق بين الذهب التركي والإيطالي

كشفت مؤسسة «جولد بيليون» في تقريرها الأخير عددًا من الفروق بين الذهب الإيطالي والتركي، وذلك في ظل تذبذب أسعار الذهب، التي يشهدها العالم حاليًا بسبب التضخم الكبير، الذي يضرب اقتصاديات العالم والحرب الروسية الأوكرانية.

وتساءلت المؤسسة في تقريرها عن الاختلاف بين جودة الذهب الإيطالي والتركي، موضحة أن الذهب الإيطالي والذهب التركي هما الأشهر في السوق المصرية، فهناك فرق كبير بين النوعيين سيتمّ توضيحه، إذ لا يوجد اختلاف في قيمة العيار الواحد أو جودة شغل الذهب، إنما الفرق في الأشكال والمصنعية.

وأشار التقرير إلى أنَّ الذهب الإيطالي يعتبر الأكثر استخدامًا وشراءً في مصر، والمشغولات الذهبية الإيطالية تتميز بخفتها ورقتها وأشكالها الراقية والكثيرة، بالإضافة إلى أن المصنعية للإيطالية تكون مرتفعة عن أسعار المصنعية للذهب التركي.

الذهب التركي يشبه الذهب المصري لكن لونه مختلف نسبيًا

وتابع التقرير أنَّ الذهب الإيطالي يحتاج إلى دقة وجهد أكبر من التركي، لأن وزنه خفيف بشكل كبير وهو ما يحتاج دقة أعلى لتشكيل المشغولات من غير إتلافها، أما الذهب التركي يكون بوزن أعلى من الإيطالي، بالإضافة إلى أنَّ الذهب التركي يشبه الذهب المصري الى حد كبير، ولكن لونه مختلف نسبيًا.

أسعار الذهب اليوم في مصر

وسجل سعر الذهب عيار 21 قيمة 1004 جنيهات للبيع، و1006 جنيهات للشراء، أما الذهب عيار 18 فسجل سعر 860 جنيهًا للبيع، وللشراء 862 جنيهًا، والذهب عيار 14 للبيع قيمة 669 جنيهًا، وسجل سعر الشراء من محلات الصاغة 670 جنيهًا، وسجل سعر الجنيه الذهب قيمة 8048 جنيهًا، وتراجع سعر الذهب منتصف تعاملات أمس في مصر رغم إجازة بورصة الذهب العالمية، واستقرار سعر الدولار في مصر، إضافة الى قرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري بتثبيت أسعار الفائدة على الودائع والمدخرات.