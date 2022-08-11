افتتاح 20 مشروعا بشرم الشيخ في نهاية سبتمبر استعدادا لقمة المناخ

أعلن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، أن المحافظة سخّرت كل مواردها لإنهاء المشروعات التي يُجرى تنفيذها في مدينة شرم الشيخ استعدادا لعقد قمة المناخ، وعددها 30 مشروعا صديقة للبيئة.

وأضاف المحافظ، في تصريحات خاصة اليوم الخميس، أن نسب التنفيذ في معظم المشروعات بمدينة شرم الشيخ تترواح بين 40 إلى 90%، موضحًا أنه تقرر افتتاح 20 مشروعا في شرم الشيخ نهاية سبتمبر الجاري تزامنا مع زيارة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

محطات المياه

وأكد المحافظ أنه في إطار استعدادات مدينة شرم الشيخ لاستضافة قمة المناخ تقوم الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بتنفيذ مشروعات عملاقة داخل المدينة بصفة خاصة، أبرزها محطة نبق، ومشروع خزانات التكديس الذي يتكون من خزانين، سعة الخزان الواحد 10000م3، ليصبح إجمالي سعة الخزانات 80000م3، مشيرا إلى أن التكلفة الإجمالية بلغت نحو 230 مليون جنيه.

وقال إن هناك تطويرا لمنطقة بحيرات الأكسدة للقضاء على الروائح الكريهة، موضحاً أنه يجرى إنشاء 7 بحيرات أكسدة جديدة.

مجلس المدينة الذكي والحديقة المركزية

وأوضح المحافظ أن نسب التنفيذ في مجلس مدينة شرم الشيخ الذكي الجديد بلغت 90%، وسيتم افتتاح نهاية سبتمبر تزامنا مع إنشاء أول حديقة مركزية تضم مولا تجاريا ومجمعا للبنوك على مساحة 110 آلاف متر مربع.

وذكر أن الهدف من إقامة الحديقة بما تحويه من مناطق ترفيهية وخدمية بجوار مجلس مدينة شرم الشيخ الجديد هو أن يقوم المواطن بإنهاء خدماته مع المجلس، وقضاء أوقات ترفيه مع الأسرة بالحديقة المركزية.

650 مليون جنيه للمنظومة الأمنية بشرم الشيخ

وأكد «فودة» أن هناك منظومة أمنية جديدة بشرم الشيخ، إذ يُجرى تركيب كاميرات بانورامية للرصد الأمني داخل المدينة وعلى الطرق، بتكلفة 650 مليون جنيه، كما يجري إنشاء مركز الرصد الأمني بتكلفة 21 مليونا على مساحة 3000 متر مربع.

الممشى السياحي ومحطات كهرباء

وقال المحافظ إن من أبرز المشروعات المقامة في شرم الشيخ الآن الممشى السياحي الذي سيصبح من علامات شرم الشيخ المميزة وأحد المقاصد السياحية، ومحطات شحن السيارات بالكهرباء حيث جرى استقدام 150 أتوبيسا يعمل بالكهرباء لنقل ضيوف مؤتمر المناخ، و150 سيارة كهرباء، إلى جانب إقامة 8 محطات وقود تعمل بالغاز الطبيعي لتصبح مدينة شرم الشيخ بدون تلوث ومدينة خضراء.