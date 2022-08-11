البُن الإندونيسي يتصدر قائمة المبيعات في السوق المصرية.. سعر ومذاق

تتراوح أسعار البُن في السوق المصرية بين 70 و500 جنيه، وتتعدد الأنواع وفقاً لاختلاف المناشيء، وسط إقبال على البُن الإندونيسي والفيتنامي، لرخص السعر مقارنة بالأنواع الأخرى.

أسعار البُن في السوق المصرية

وقال عادل مدحت أحد كبار مستوردي البُن بالغرف التجارية إن البُن تشتق منه الكثير من الأنواع فمنه الأخضر والمحمص، مضيفًا أن البُن الأخضر له عدة أنواع وكل نوع بسعر معين حيث يبدأ السعر من 70 إلى 180و200 جنيه وأقل سعر هو 70 جنيهًا وأعلى سعر 500 جنيه، وهو البن اليمني، أما البُن المحمص فيبدأ سعره من 100 جنيه إلى 130 جنيهًا، للسادة، ويتراوح سعر المطحون منه بين 110 إلى 130 جنيهًا.

البُن الإندونيسي.. أكثر الأنواع انتشارا واستهلاكًا

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن»، أن أكثر الأنواع انتشارا واستهلاكًا في السوق المصرية هو البُن الإندونيسي بكافة أنواعه وهو الاكثر استخدامًا في مصر من ثم يأتي البُن الفيتنامي ثم البن الهندي ويليه البرازيلي والحبشي.

وأشار إلى أن البن الإندونيسي والفيتنامي الأكثر استخدامًا في السوق وذلك يرجع لرخص سعره ومذاق طعمه، وسعر الكيلو لا يتخطى 70 جنيهًا.

واما عن حجم الانتاج للبن بالنسبة للسنة الماضية فهو قليل وذلك يرجع الي كثرة المطاحن وكثره من المواطنين في العمل في هذا المجال بدون خبره وكفاءة هذا يجعل كل شخص يأخذ حيزًا من السوق وهذا يؤثر علي المصانع الكبيرة للبن و مع ارتفاع الأسعار بدا التجار والمحلات بشراء عدد اقل من البن.

وقال ان محلات التجزئه هي اكثر الاماكن شراء للبن مقارنة بالهيبارات، مضيفًا ان مصر ليس لها حصة في انتاج البن بل انها مصنعة حيث ان كل البن الخام يأتي من الخارج مؤكدًا علي اكثر الدول المستوردة للبن لمصر هي اندونيسيا.