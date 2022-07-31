صحيفة صينية: شنغهاي أصبحت عاصمة البن في العالم

قالت صحيفة جلوبال تايمز الصينية إن تقرير اقتصادي أظهر أن مدينة شنغهاي الصينية أصبحت عاصمة البن في العالم، وذلك من حيث عدد المقاهي، حيث بلغ إجمالي عدد المقاهي في العاصمة الاقتصادية الواقعة في شرق الصين 7857 حتى اليوم، متجاوزًا نيويورك ولندن وطوكيو، وفقًا لتقرير استهلاك القهوة من شركة «ميتوان» الصينية.

وأوضحت الصحيفة أنه ليس من المستغرب أن تملك شنغهاي أكبر عدد من المقاهي في العالم ، حيث إن الطابع الشمولي للمدينة، وديناميتها الاقتصادية جعلت منها سوق قهوة رائد في الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم ، وفقًا لما صرح به تشانج هونج، وهو مراقب مخضرم في مجال صناعة القهوة.

سوق البن مؤشر على الانتعاش الاقتصادي في شنغهاي

ونقلت الصحيفة عن تيان يون، الاقتصادي، المقيم في بكين، أن سوق البن يعد نافذة جيدة لمراقبة الانتعاش الاقتصادي في شنغهاي، كمركز اقتصادي دولي يضم عددًا أكبر من الشباب وسوق عمل ديناميكي، مشيرًا إلى أن الانتعاش في استهلاك القهوة يعكس انتعاش الظروف المعيشية في المدينة وزيادة الأنشطة التجارية.

ونقلت الصحيفة عن، تشانج يي، الرئيس التنفيذي لمعهد آي ميديا البحثي أنه نظرًا لأنه من المتوقع أن يتزايد استهلاك القهوة في شنغهاي، وكذلك وفي المزيد من المدن الصينية وسط الانتعاش الاقتصادي في النصف الثاني من العام الحالي، فإن العلامات التجارية للقهوة الصينية المحلية ستفتح فرصًا خلال تشكيل ثقافة القهوة الفريدة في الصين

وسجلت المقاهي الصغيرة والمتوسطة الحجم في شنغهاي انتعاشًا متسارعًا وسط تعافي الاقتصاد الكلي والاستهلاك منذ انتشار فيروس كورونا، وأظهر التقرير أن الطلبات المقدمة لمقاهي شنغهاي زادت بنسبة 5273 في المائة على أساس شهري في يونيو.

القهوة ذات النكهة الصينية هي الأكثر طلبا

وأصبحت نكهات القهوة المحلية في سوق شنغهاي أكثر شيوعًا، حيث أظهر التقرير أن القهوة ذات النكهة الصينية مثل قهوة موتاي، وأوسمانثوس لاتيه المعطر الحلو، والسمسم الأسود لاتيه احتلت مرتبة عالية في أكثر مشروبات القهوة شعبية في عام 2022 في شنغهاي.

وبحسب تشانج هونج، فإنه من المتوقع أن يشهد استهلاك القهوة في الصين طفرة بقيادة شنغهاي نموًا قويًا في المزيد من المدن الصينية، ويعتقد المطلعون على الصناعة الآن عمومًا أن سوق القهوة التالي قد يكون في تشنغدو، في مقاطعة سيتشوان بجنوب غرب الصين ، حيث تتمتع المدينة بقطاعي سياحة وترفيه ثقافي أقوى.