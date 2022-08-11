مريض نفسي يعتدي على شخصين بسلاح أبيض في القناطر الخيرية.. جاتله حالة هياج

شهدت مدينة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، تعدي مريض نفسي، على شخصين باستخدام سلاح أبيض «سكين»، إثر إصابته بحالة هياج عصبي أمام محل سكنه، وتم نقل المصابين إلى مستشفى القناطر العام، وتمكن ضباط مباحث المركز من ضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وأمرت جهات التحقيق المعنية بحبس المتهم، وعرضه على الطب النفسي، للتحقق من سلامة قواه العقلية.

مريض نفسي يتعدى على مواطنين

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد شريف الدخاخني مأمور مركز شرطة القناطر الخيرية، يفيد بورود بلاغ من الأهالي، بقيام مريض نفسي بالتعدي على شخصين باستخدام سلاح أبيض «سكين»، بمنطقة ميدان الحادثة دائرة المركز.

أصيب بحالة هياج عصبي

على الفور، انتقل ضباط المباحث برئاسة الرائد محمد أبو سريع رئيس مباحث المركز لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص، تبين قيام «ع. ر. ع.»، 33 سنة، مريض نفسي، مقيم بميدان الحادثة دائرة المركز، بالتعدي على كلا من «م. م. ح»، 24 سنة، سائق، ومقيم في قرية شلقان، و«م م أ»، 32 سنة، سائق، ومقيم في قرية عرب شركس، دائرة المركز، باستخدام سلاح أبيض «سكين»، إثر إصابته بحالة هياج عصبي أمام محل إقامته.

نقل المصابين إلى المستشفى

نقل المصابين لمستشفى القناطر العام، وتبين إصابة المجني عليه الأول بـ3 جروح طعنية أسفل الصدر، وجرح طعني بالبطن، وإصابة الثاني بجرح قطعي أسفل الصدر، وتم حجزهما للعلاج، وتمكن ضباط مباحث المركز من ضبط المتهم والسلاح المستخدم بالواقعة، وبمواجهته بدت عليه علامات الاهتزاز النفسي وكان يهذي بعبارات غير مفهومة.

وأوضحت التحريات، التي أجراها ضباط مباحث المركز، أن المتهم مريض نفسي يعاني من انفصام مزمن بالشخصية، وأعراض ذهنية وهلاوس، وكان يخضع للعلاج النفسي، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.