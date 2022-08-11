العثور على جثة شاب مشنوقا في ظروف غامضة داخل منزله بمدينة السلام

تكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة جهودها لكشف غموض العثور على جثة شاب مشنوقا داخل منزله في مدينة السلام، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، ومعرفة هل توجد شبهه جنائية من عدمه.

تحليل مخدرات

كما قررت النيابة العامة أخذ عينه من جثمان المتوفي وإرسالها إلى المعمل الكيماوي الخاص بمصلحة الطب الشرعي لإجراء تحليل الكشف عن تعاطي المخدرات من عدمه، وصرحت بالدفن، وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، كما طلبت استدعاء أسرة المتوفي لسماع أقوالها حول الواقعة وملابساتها ومعرفة إذا كانت تتهم أحدا بالتسبب في الواقعة من عدمه.

حالة نفسية سيئة

وكان مأمور قسم شرطة السلام أول تلقى بلاغا بالعثور على جثة شاب مشنوقا داخل منزله بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب يدعى «شادي. خ» 31 سنة، ملقاة على الأرض في غرفة نومه وحول رقبته حبل، وبالفحص تبين أنه يرتدي كامل ملابسه الداخلية والخارجية، كما تبين وجود إصابات حول الرقبة بسبب الحبل، كما تبين خلو الجثة من ثمة إصابات ظاهرية في باقي أنحاء الجسم، وكشفت التحريات بعدم وجود شبهة جنائية في الواقعة.

وأضافت التحريات بأن الشاب المتوفي كان يعاني من حالة نفسية سيئة في الفترة الأخيرة، ورجحت التحريات بأن المتوفي قرر التخلص من حياته بالشنق، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.