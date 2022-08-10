الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم: أجواء حارة.. ومنخفض الهند يرفع نسب الرطوبة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن وجود نشاط للرياح اليوم، بداية من فترات الظهيرة على جميع مدن ومحافظات الجمهورية، حيث تصل سرعات الرياح بين 30 وحتى 40 كم في الساعة.

وقالت منار غانم، عضو هيئة الأرصاد الجوية، إنّ الأجواء الحارة ما زالت سائدة على محافظات شمال البلاد وصولا إلى القاهرة الكبرى وحتى شمال الصعيد، مع وجود طقس شديد الحرارة على محافظات جنوب الصعيد، وارتفاع شديد في نسب الرطوبة خاصة على السواحل الشمالية الشرقية والغربية والقاهرة الكبرى ومحافظات مدن القناة وحتى شمال الصعيد، ما يزيد الإحساس بارتفاع درجات الحرارة بين 2 لـ3 درجات عن المسجلة اليوم.

وأضافت غانم لـ«الوطن»، أنّ الرياح الشمالية الغربية تنشط خلال فترة الظهيرة وحتى بداية ساعات المساء، ما يقلل الإحساس بعض الشيء بارتفاع درجات الحرارة، كما أنّ نسب الرطوبة في ارتفاع بسبب تأثير منخفض الهند، والكتل الهوائية القادمة على سطح البحر المتوسط، في هذا الوقت من العام.

درجات الحرارة اليوم

جاءت درجات الحرارة المتوقعة اليوم، وفق بيان هيئة الأرصاد الجوية، كما يلي:

القاهرة 34 - 25

الإسكندرية 32 - 25

وادي النطرون 35 - 24

طنطا 34 - 25

شبين الكوم 34 - 25

دمنهور 33 - 24

بلطيم 31 - 25

مطروح 30 - 24

السلوم 31- 22

سيوة 37 - 24

بورسعيد 32- 25

دمياط 32 - 25

الزقازيق 35 - 25

المنصورة 34 - 26

الإسماعيلية 35 - 24

السويس 35 - 24

العريش 33 - 24

رفح 32 - 23

رأس سدر 38 - 26

نخل 35 - 19

نويبع 38 - 27

طابا 37 - 26

كاترين 34 - 19

الطور 37- 27

شرم الشيخ 39- 29

الغردقة 39 - 30

مرسى علم 38 - 30

الفيوم 35 - 25

بني سويف 36 - 25

المنيا 38 - 25

أسيوط 39- 25

سوهاج 39 - 26

قنا 42- 27

الأقصر 42 - 28

أسوان 43 - 31

إدفو 42- 30

أبو سمبل 42 - 30

الوادي الجديد 42 - 25

شلاتين 39 - 31

أبو رماد 37 - 29

حلايب 35 - 28

رأس حدربة 34 - 28