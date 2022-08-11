تخصيص 14 معملًا للتنسيق في خمس كليات بجامعة عين شمس

أجري الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب، جولة تفقدية لمتابعة اليوم الأول من المرحلة الأولى للتنسيق الإلكتروني بمعامل كلية الآداب، رافقه خلالها حنان كامل القائم بأعمال عميد الكلية.

وشملت الجولة معمل التنسيق بالكلية ومعمل التنسيق الخاص بذوي القدرات الخاصة بمركز الإبصار والذي خصصته الجامعة هذا العام ولأول مرة لخدمة الطلاب ذوي الهمم من الحاصلين على الشهادة الثانوية المصرية.

فريق للرد على استفسارات الطلاب

وخلال جولته اطمئن «سعود»، من الطلاب المترددين على معامل التنسيق وذويهم لتيسير كافة الإجراءات وتقديم المشورة والشرح الوافي لكافة خطوات التقديم من جانب طاقم إداري مدرب للرد على كافة التساؤلات الخاصة باستخدام الموقع والطريقة الصحيحة لتسجيل الرغبات وكذلك جودة الإنترنت وطباعة الرغبات بعد الانتهاء من تسجيلها.

60 جهاز كمبيوتر مزود بخدمة الإنترنت والطابعات

وحرص نائب رئيس جامعة عين شمس على تفقد أعمال التنسيق الإلكتروني بمعمل ذوي القدرات الخاصة والذي خصصته جامعة عين شمس لأول مرة لاستقبال الطلاب ذوي الهمم ومقره مركز الإبصار بكلية الآداب، حيث يحتوى على 60 جهاز كمبيوتر مزود بخدمة الإنترنت والطابعات، وكذلك تخصيص أماكن لانتظار أولياء الأمور والمرافقين، لافتاً أن جامعة عين شمس خصصت 14 معملا للتنسيق بخمس كليات هي الآداب، الحاسبات والمعلومات، الهندسة، الزراعة، البنات، فضلاً عن استضافة الجامعة للسنة الثالثة على التوالي لمكتب التنسيق المركزي التابع لوزارة التعليم العالي و البحث العلمي.

وأكدت الدكتورة حنان كامل القائم بأعمال عميد الكلية ووكيلة شئون التعليم والطلاب، أن الكلية بالتنسيق مع إدارة الجامعة تحت رعاية الدكتور محمود المتينى رئيس الجامعة وفرت معامل للحاسب الآلي بطاقة استيعابية 60 جهاز مزود بخدمة الإنترنت وماكينات الطباعة، ويتم توزيع الطلاب عليها مع توفير التباعد الاجتماعي حرصًا على سلامة الجميع، حيث يتم توفير الخدمة من التاسعة صباحا حتى الثالثة عصرا اعتباراً من اليوم وحتى الإثنين من الشهر الجاري.