تفاصيل تقليل الاغتراب بين الجامعات والكليات المختلفة 2022

تزامنا مع انطلاق تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات والمعاهد اليوم، لطلاب الشعبب العلمية، الهندسية، والأدبية، بإجمالي عدد الطلاب 117 ألفا و758، وتستمر حتى الإثنين القادم 15 أغسطس 2022، وأكدت التعليم العالي أن هناك عدة قواعد لتقيل الاغتراب.

قواعد تقليل الاغتراب بين الجامعات المختلفة

وأوضحت «التعليم العالي»، على الموقع الرسمي لها، أن عملية التحويل وتقليل الاغتراب بين الجامعات المختلفة تنقسم إلى نوعين كالتالي:

تحويل إلى كلية غير مناظرة

- يسمح للطالب الذي تم ترشيحه في عملية التنسيق في كليـة مـا خـارج أو داخل منطقته الجغرافية «1»، بالتقدم للتحويل إلى كلية غير مناظرة في منطقته الجغرافية1 فقط، بشرط حصول الطالب على الحد الأدنى لمجموع الدرجات الذي قبلته الكلية المطلوب التحويل إليها سواء انتظام أو انتساب.

تحويل الى كلية مناظرة

يسمح للطالب الذي تم ترشيحه في عملية التنسيق في كلية ما خارج منطقته الجغرافية «1» بالتقدم للتحويل إلى كلية مناظرة في منطقته الجغرافية فقط، وبغض النظر عن الحد الأدنى لمجموع الدرجات الذي قبلته الكلية المطلوب التحويل إليها، ومثال لذلك «طالب قبل بكلية الهندسة جامعة أسيوط وهو من محافظة الغربية يمكنه التقدم للتحويل إلى كلية الهندسة جامعة طنطا التي تقع جامعة طنطا في النطاق الجغرافي «1» وذلك طبقاً لترتيب الطالب بين الطلاب الراغبين في التحويل.

وأشارت «التعليم العالي»، أنه في حالة وجود أكثر من كلية مناظرة في النطاق الجغرافي «1» يسمح للطالب الذي رشح لكلية مـا خارج النطاق الجغرافي «1» بالتحويل للكليـة المناظرة ذات الحد الأدنى الأقل في منطقته الجغرافية (1).

وتابعت الوزارة أنه يتم إعلان بدء مرحلة تقليل الاغتراب بعد الانتهاء من المرحلة الثانية وإعلان نتائج القبول بها، وذلك من خلال الرباط المرفق هنـا.