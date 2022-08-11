تقليل الاغتراب 2022 للطلاب.. اعرف موعد فتح باب التقديم والخيارات المتاحة

يبحث طلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم عن تفاصيل تقليل الاغتراب 2022 للطلاب بين المحافظات المختلفة، لمواجهة أي احتمالية لوقوع تنسيق أبنائهم في كليات بعيدة عن نطاقهم الجغرافي، إذ تؤكد التعليم العالي أن تقليل الاغتراب من جامعة لأخرى، يتعلق بمجموع الطالب أو الطالبة، مشيرة إلى أن النسبة هذا العام ستكون في حدود 10%.

موعد تقليل الاغتراب 2022 للطلاب

أوضحت وزارة التعليم العالي، في بيان، أن فتح باب تقليل الاغتراب 2022 للطلاب، ستبدأ بعد الانتهاء من المرحلة الثانية لتنسيق القبول بالجامعات والمعاهد، وإعلان نتائجها حتى يتمكن الجميع من التقديم بها، مؤكدة أن قبول الطلب مرتبط بمجموع الطالب أو الطالبة، على أن تكون الأولوية لأصحاب الدرجات الأعلى.

رابط تقليل الاغتراب 2022

أشارت التعليم العالي، أنه على طلاب الثانوية العامة، الذين سجلوا رغباتهم في تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد، الراغبين في تقديم تقليل الاغتراب 2022، يمكنهم التقديم فور فتح الباب من خلال موقع التنسيق عبر بوابة مصر الرقمية، بالرقم القومي، وكذلك الرقمي السري، ورقم الجلوس الخاص بالطالب.

خياران عند تقليل الاغتراب

أوضحت التعليم العالي، قواعد تقليل الاغتراب 2022 للطلاب، مشيرة إلى أن الغرض الأساسي من تحويل الطالب بعد ترشيحه عن طريق مكتب التنسيق، هو الالتحاق بكلية في المنطقة «أ»، مؤكدة أنه ليس الغرض من التحويل تغيير رأي الطالب وإعادة ترشيحه فى موقع آخر، لافتة إلى أن هناك تحويل إلى كلية غير مناظرة، وتحويل آخر إلى كلية مناظرة.

تنسيق المرحلة الأولى 2022

لفتت التعليم العالي، إلى انطلاق تنسيق المرحلة الأولى 2022، للشعب العلمية والأدبية، للقبول بالجامعات، صباح اليوم الخميس، موضحة أن الحد الأدنى لتنسيق الشعبة العلمية 365 درجة فأكثر، بنسبة 89.02% فأكثر، والشعبة الهندسية 341 درجة فأكثر، أي 83.17% فأكثر، والشعبة الأدبية 264.5 درجة فأكثر، أي 64.51% فأكثر.