شعبة الذهب: خففنا أوزان المشغولات لتناسب الحالة المادية للشباب

تكثر حفلات الزفاف والخطوبات خلال فصل الصيف من كل عام، وهو ما يجعل هناك إقبالًا كبيرًا على شراء الذهب باعتباره أحد أهم الأشياء التي تميز المناسبات، سواء كانت الشبكة أو غيرها من شراء الدبل فقط، وقال نادي نجيب رئيس شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إنّه في الوقت الحالي يتجه الكثير من مصنعي الذهب لتخفيف أوزان المشغولات الذهبية من خلال عمل أشكال جديدة أخف وزنًا من القديمة.

جذب المشترين وتحريك البيع في السوق

وأضاف «نجيب»، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن سعي الشركات والورش والمصانع المنتجة للذهب والمشغولات الذهبية على تخفيف الأوزان، يأتي حرصهم على جذب المشترين ولتحريك حركة البيع في السوق، خاصة أن الظروف الاقتصادية العالمية أثّرت على المستوى المحلي، وهو ما يجعل شراء الذهب للشباب من الأشياء المكلفة.

وأشار رئيس شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إلى أن تصنيع المشغولات ذات الوزن الخفيف يتيح للمقبلين على الزواج شراء شبكة جميلة، وبسيطة وبسعر منخفض، وهو ما يٌساهم في فرحة الشباب.

تخفيف الأوزان يساهم في تحريك البيع للراغبين

وأوضح «نجيب»، أن تخفيف الأوزان يساهم في تحريك البيع، للراغبين في الشراء الذهب كهدايا، إذ يرتبط الذهب بالمناسبات بشكل كبير في المجتمع المصري سواء للاحتفال بالنجاح، أو استقبال مولود جديد أو التخرج وغيرها، لافتًا إلى أنه تم تصنيع عدد من الدبل ذات حجم ووزن منخفض.

وذكر «نجيب»، أن الدبل من الأكثر المشغولات التي تلقى رواجًا في محلات الذهب باعتبارها جزءًا أساسيًا من الخطبة، وهناك إقبالًا على شرائها مع محبس أو خاتم.