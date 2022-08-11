الذهب يهبط من أعلى مستوى خلال شهر متأثرًا بأسعار الفائدة

تراجعت أسعار الذهب إلى ما دون 1790 دولارًا للأوقية اليوم الخميس، من أعلى مستوياتها في شهر واحد، متأثرة بجني الأرباح والتصريحات المتشددة من صانعي السياسة بالاحتياطي الفيدرالي.

أعلى مستوى منذ شهر

قفز المعدن مبدئيًا، أمس الأربعاء، وبلغ أعلى مستوياته في شهر بعد صدور أرقام التضخم الأمريكية التي جاءت أقل من المتوقع لشهر يوليو، ليرتد قبل الإغلاق بعد أن أشار مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي إلى عزمهم على رفع أسعار الفائدة بقوة لترويض التضخم.

رهانات على زيادة أسعار الفائدة

وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، «نيل كاشكاري»، إنه يتوقع أن يرفع البنك المركزي الأمريكي سعر الفائدة إلى 3.9% بنهاية العام الجاري وإلى 4.4% بنهاية عام 2023، بينما أشار «تشارلز إيفانز»، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو إلى أن أسعار الفائدة الأمريكية ستتصدر عند 4% في وقتٍ يعتبر فيه الذهب وسيلة تحوط ضد التضخم وعدم اليقين الاقتصادي.

توقعات بارتفاع أسعار الذهب

تاريخياً، وصل سعر أوقية الذهب إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2074.88 دولار أمريكي في أغسطس من عام 2020، وسط توقعات بتداول المعدن الأصفر عند 1794.58 دولار أمريكي للأوقية بحلول نهاية هذا الربع «يوليو - سبتمبر 2022»، وفقًا لنماذج الاقتصاد الكلي العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية Trading Economics بالنظر إلى المستقبل، وسط توقعات أن يجرى التداول للأوقية عند 1854.93 دولار أمريكي في غضون 12 شهرًا.

الذهب في البنوك المركزية

وبحسب بيانات مجلس الذهب العالمي، فإن المعدن الأصفر يحظى بطلب متنوع من قطاعات الاستثمار بنسبة 40%، وتستأثر صناعة المجوهرات بنسبة 37%، والبنوك المركزية 17%، في حين تذهب النسبة الباقية لقطاع التكنولوجيا.