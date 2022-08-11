إصابة 7 أشخاص بينهم 3 أطفال في انقلاب ملاكي على صحراوي البحيرة

أصيب 7 أشخاص بينهم 3 أطفال على طريق «مصر - إسكندرية» الصحراوي، في نطاق مركز وادي النطرون، إثر انقلاب سيارة ملاكي، ونُقل المصابون إلى مستشفى وادي النطرون؛ لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

إصابة 7 أشخاص على طريق مصر - إسكندرية الصحراوي

وتلقى اللواء أحمد خلف مساعد وزير الداخلية لمحافظة البحيرة، إخطارًا بإصابة 7 أشخاص، جراء حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق «مصر - إسكندرية» الصحراوي، في اتجاه القاهرة، ونُقل المصابون إلى المستشفى؛ لتلقي العلاج اللازم.

تحديد هوية المصابين

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وتبين إصابة سيف عصام رفعت 7 سنوات، طالب مصاب، باشتباه ما بعد الارتجاج، وريهام عصام رفعت 5 سنوات، طالبة مصابة بكدمات متفرقة من الجسم، محمد عصام رفعت 4 سنوات، مصاب باشتباه نزيف في البطن، ندى مجدي خليل 35 سنة، مصابة باشتباه نزيف في البطن واشتباه ما بعد الارتجاج، ملك محمد السيد 19 سنة، مصابة بكسر في الحوض، نعيمة راشد عبدالعزيز 66 سنة، مصابة بكسر في الساق اليمنى ونزيف في البطن، مازن محمد السيد 17 سنة، مصابا باشتباه ما بعد الارتجاج وكسر في الذراع اليسرى وجميعهم من أسرة واحدة ومقيمي شبرا في القاهرة.

ونُقل المصابون إلى مستشفى وادي النطرون العام لإجراء الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.