«السياحة» توصي الفنادق باستخدام منتجات الحرف اليدوية كديكورات فلكلورية

قال علاء عاقل، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إنه بمناسبة إطلاق مشروع دعم تهيئة بيئة عمل آمنة تحقق مساواة المرأة في قطاع السياحة والذي تنفذه وزارة السياحة والآثار والمجلس القومي للمرأة بالتعاون مع الوكالة الأسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، فقد ورد للغرفة توصية من الهيئة العامة للتنشيط السياحي إحدى الهيئات التابعة لوزارة السياحة والآثار؛ بخصوص استخدام منتجات مشروع صاحبات الحرف اليدوية كجزء من ديكورات المنشآت السياحية والفندقية، وذلك لإضفاء الطابع المصري على تلك المنشآت.

منتجات صاحبات الحرف اليدوية

وأضاف خلال الكتاب الدوري رقم 130 لعام 2022 والذي تم إرساله إلى كل فنادق الجمهورية، أنه في حال رغبة أي من المنشآت الفندقية في استخدام منتجات صاحبات الحرف اليدوية فعليها التواصل مع شيرين عبدالحميد مسؤول ملف تمكين المرأة بوزارة السياحة والآثار.

وفي سياق متصل أغلقت وزارة السياحة والآثار فندقين بمدينة شرم الشيخ إداريا، وذلك لعدم حصول أحدهم على ترخيص من وزارة السياحة والآخر لعدم التزامه بضوابط التشغيل التي أصدرتها الوزارة، وذلك بناء على التفتيشات التي قامت بها لجان وزارة السياحة والآثار لفنادق شرم الشيخ.

الالتزام بضوابط التشغيل والضوابط الاحترازية

ومن جهته كشف مصدر بوزارة السياحة والآثار، أن لجان قطاع المنشآت الفندقية بالوزارة تقوم بالتفتيش الدوري على كل فنادق الجمهورية للتأكد من التزامها بتطبيق ضوابط التشغيل والإجراءات الوقائية والاحترازية، إضافة إلى النواحي السياحية والصحية بالفندق.

وأضاف المصدر أن تلك التفتيشات تأتي في إطار حرص وزارة السياحة على الارتقاء بمستوى الفنادق المصرية من خلال الرقابة الدورية المستمرة على كل الإجراءات داخل المنشآت الفندقية، وذلك سعيا لزيادة جودة الخدمة المقدمة للنزلاء والتي تنعكس إيجابيا على زيادة نسب الإشغال الفندقي.