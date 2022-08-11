عميد زراعة عين شمس: لا يوجد ما يسمى بـ«كليات القمة».. ثقافة مغلوطة

قال الدكتور أحمد جلال، عميد كلية الزراعة بجامعة عين شمس، إنّه لا يوجد ما يسمى بـ«كليات القمة أو القاع»، حيث أن العلم هو علم ويخدم البشرية، وهناك الكثير من العلماء ليسوا أطباء أو مهندسين، لكنهم خدموا المجتمعات أكثر من هؤلاء.

جلال: الثانوية العامة في مصر ليست المحدده لمستقبل الإنسان

وأضاف «جلال»، خلال استضافته ببرنامج «في المساء مع قصواء»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، والمذاع على فضائية «CBC»، أن الثانوية العامة في مصر ليست السنة المحدده لمستقبل وحياة الإنسان، حيث أن هناك تميزا عنصريا غير مبني على الحقائق بخصوص الكليات في المجالات المختلفة، «من الذي صنف هذا وصنع تلك الثقافة في رأس المجتمع المصري أو الأسر المصرية والأبناء، ودي مشكلة كبيرة».

جلال: التحقت بكلية الزراعة بسبب التنسيق

واستطرد: «أنا دخلت المرحلة الابتدائية والإعدادية ثم الثانوية، وكان لأول سنة يتم تطبيق النظام الجغرافي، وبسبب حبي للمواد الأدبية والتاريخ مكنش عندي رغبة التحق بكلية أدبية، والتحقت بالشعبة العلمية، ومنها إلى كلية الزراعة بسبب التنسيق، وكان أول يوم ليا محبط جدا، ولكن مع مرور الأيام بقيت منبهر بالكلية، منسقه ومليئة بالجناين».

وأوضح عميد كلية الزراعة بجامعة عين شمس، أنه قد تم تطوير البرامج التي تقدمها الجامعة للطلاب بما يتوائم مع التطورات العالمية واحتياجات سوق العمل والمتغيرات المختلفة، حيث أن أبرز المدخلات الجديدة هي 3 برامج مميزة، هي «باي تكنولوجي ، إدارة الجودة والزراعة العضوية»، «دي برامج مميزة وبتدرس باللغة الإنجليزية علشان نطلع خريج مؤهل للعمل في السوق الإفريقي أو العالمي».

وتابع: «الفكر اللي موجود حاليا من قبل القيادة السياسية هو اللي كان موجود قبل كده، واستقرار هذا الوطن لا يحدث إلا بالزراعة، لأن الزراعة تمثل الأمن الغذائي، وهو صلب الأمن القومي المصري».