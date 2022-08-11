انهيار كوبري مشاة قديم بالشرقية وسقوط 4 أشخاص بالترعة.. مبني من 150 عاما

انهار كوبري مشاة بقرية العزيزية التابعة لمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، مساء اليوم، وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال رجلين وأمراة قبل غرقهم، فيما تواصل القوات البحث عن طفلة في ترعة «بحر مويس»، إذ كانوا يسيرون أعلى الكوبري المار فوق ترعة بترعة «بحر مويس»،حر موريس، وسقطوا في أثناء الانهيار.

انهيار كوبري المشاة القديم بقرية

تلقى اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مدير البحث الجنائي، بانهيار كوبري المشاة القديم بقرية العزيزية دائرة مركز منيا القمح، أعلى ترعة بحر مويس، ما أسفر عن سقوط رجلين وامرأة وطفلة في مياه بحر مويس المار أسفل الكوبري.

وانتقلت قوات الإنقاذ النهري وأنقذ الرجلان والمرأة، بينما لا تزال أعمال البحث عن الطفلة جارية.

الكوبري مبني منذ أكثر من 150 عاما

وفي السياق نفسه، قال مصدر بمحافظة الشرقية في تصريحات لـ«الوطن»، إنّ الكوبري بُني منذ أكثر من 150 عاما في عهد الاحتلال الإنجليزي لمصر، مضيفًا أن الكوبري قديم ومتهالك وكانت المواسير تآكلت قبل عدة أشهر.