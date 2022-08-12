خطاب هام من «التعليم» للمديريات بشأن تدريب معلمي الصفوف العليا

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطاباً للمديريات التعليمية، بشأن تدريب معلمي الصفوف العليا، حيث قالت فيه إنه استمرارا لما تقوم به الدولة والوزارة في دعم وتأهيل المعلمين لاستكمال تطبيق منظومة التعليم الجديدة «2.0» هذا العام 2022/2023 للصف الخامس الابتدائي مما يتطلب إعلانها بالتعاون مع مؤسسة ديسكفري، عن بدء رحلة التنمية المهنية لمعلمي وموجهي الصفوف العليا من «الصف الرابع إلى السادس الابتدائي» في تخصصات العلوم والرياضيات واللغة العربية والدراسات الاجتماعية.

14 أغسطس أخر موعد لترشيح المعلمين للتدريب

وطالبت وزارة التربية والتعليم، في خطابها المرسل بترشيح المبادرين بالتقدم للحصول على التدريبات اللازمة ممثلين عن الإدارات وذلك في موعد أقصاه الأحد 14 أغسطس، والسماح بزيادة الأعداد المرشحة عن كل إدارة تعليمية ذات كثافة على حساب ادارة أخرى أقل كثافة بنفس المديرية التعليمية على أن لا يزيد العدد الإجمالي لكل محافظة عن المستهدف لمجموع إدارتها، اللغة العربية 3، الرياضيات 3، العلوم 3، والدراسات 3.

المرشح ضمن القائمة النهائية لكوادر المحافظة التدريبية

وقالت وزارة التربية والتعليم، نستكمل بهم عملية تأسيس واستثمار قدراتها وكفاءتها البشرية في تنفيذ رؤية العلوم والرياضيات واللغة العربية والدراسات الاجتماعية على أن يتوفر في المرشحين الشروط الآتية:

- أن يكون مستهدف بالتدريب ومسجل على قاعدة الصفوف العليا عن مادة التخصص المرشح عليها.

- أن يكون شارك بفعالية في تدريب زملائه ونقل ما تعلمه مع زملائه في السنوات السابقة.

- متفاعل، ومستعد للتعاون والمشاركة، ويمثل عامل تغيير في العملية التعليمية.

- يخطط وفق أهداف وفلسفة وروية المنظومة التعليمية الجديدة والتعليم.

- يستخدم الأساليب التربوية الحديثة والتكنولوجيا كجزء من التدريس.

- يعتبر المرشح بذلك ضمن القائمة النهائية لكوادر المحافظة التدريبية لـ المنظومة التعليمية الجديدة الذين سيستمر بهم البرنامج.

- بعد حضور التدريبات المباشرة أو الـ«أون لاين»، التي سيتم نشرها بعد ذلك ونقلها لمعلمي وموجهي إداراتهم التعليمية مسوغا للحصول على شهادة معتمدة من الوزارة باعتباره كادرا مشاركا وفعالا من كوادر مدربي وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المعتمدين.