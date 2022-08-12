خبير سياحي: مصر من أهم المقاصد التي يفضل الروس زيارتها

أكد الخبير السياحي محمد فلا، عضو جمعية مستثمرو السياحة بالبحر الأحمر، إن إحدى شركات الطيران المصرية الخاصة ستقوم بتسيير رحلاتها من روسيا إلى كل من شرم الشيخ والغردقة بداية من الثلاثاء المقبل، إذ بلغ عدد الرحلات التي تم تسييرها من روسيا حتى الآن نحو 4 رحلات وفقا لجداول التشغيل الخاصة بالشركة، لافتا إلى أن عدد رحلات الشركة خلال الأسبوع الأول من التشغيل يبلغ نحو 8 رحلات أسبوعية وترتفع خلال الأسابيع المقبلة.

استقرار أسعار الفنادق

وأضاف «فلا» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن تسيير روسيا لتلك الرحلات خلال الموسم السياحي الصيفي رغم العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها جراء الحرب الروسية الأوكرانية تشير إلى أمرين، الأول أن المقصد السياحي المصري واحد من أهم المقاصد التي يفضل الروس زيارتها، والثاني أن الشتاء المقبل سيشهد زيادة في أعداد الروس القادمين لمصر، لافتا إلى أن أسعار الفنادق التي يقيم بها السياح الروس بكل من شرم الشيخ والغردقة لن تشهد أية زيادة عن أسعار العام الماضي، وذلك نظرا لاستمرار التعاقدات التي أبرمتها الشركات السياحية الروسية مع المنشآت الفندقية المصرية وفقا للأسعار القديمة.

مصر تشارك بجناح سياحي في معرض بروسيا

كانت الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، إحدى الهيئات التابعة لوزارة السياحة والآثار، أعلنت أنها بصدد المشاركة في معرض «leisure2022»، المقرر انعقاده بالعاصمة الروسية موسكو خلال الفترة من 13 إلى 15 سبتمبر المقبل.

وأوضحت الهيئة خلال خطابها الذي أرسلته إلى غرفة المنشآت الفندقية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، أن مساحة الجناح المصري بمعرض «leisure2022» بموسكو تبلغ مساحته 150 مترا مربعا، لافتة إلى أن قيمة الاشتراك بالجناح المصري هي 2750 يورو فقط وتسدد نقدًا أو بشيك مقبول الدفع باسم غرفة المنشآت الفندقية.

من جهتها طالبت غرفة المنشآت الفندقية التابعة للاتحاد المصري، كافة أعضائها الراغبين في المشاركة بالمعرض سرعة سداد القيمة المطلوبة للمشاركة، حيث أن الاشتراك بالجناح المصري بالمعرض سيكون بأولوية الحجز نظرًا لأن الأماكن محدودة.