مصرع عنصر إجرامي وضبط 6 آخرين في تبادل إطلاق النار مع الشرطة بالبحيرة

كشفت وزارة الداخلية في بيان لها، ملابسات بلاغ لمركز شرطة وادي النطرون بمديرية أمن البحيرة، من 3 أشخاص، بينهم اثنين مصابين بكسور وسحجات، بتضررهم من أحد الأشخاص -له معلومات جنائية- وآخرين يستقلون 3 سيارات، منهم سيارة ملاكي وسيارتين ربع نقل، لقيامهم بالتعدى عليهم بالضرب بالعصى والشوم وإحداث الإصابات المنوه عنها ومنعهم وعمال آخرين من استكمال عملهم بأحد المواقع تحت الإنشاء بدائرة المركز، وسرقة مركبة «ميكروباص» منهم واصطحابهم عنوة لمزرعة كائنة بدائرة قسم شرطة ثان الشيخ زايد بالجيزة، وصرفهم عقب ذلك بطريق «القاهرة / الإسكندرية الصحراوي»، وعللوا ذلك لوجود خلافات سابقة بين المتهم المذكور ومسؤولى الشركة محل عملهم.

تحديد مكان اختبار المتهم

وعقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد مكان إختباء المتهم المذكور بإحدى الدروب الصحراوية بدائرة قسم شرطة مطروح، وتم استهدافه حال استقلاله إحدى السيارات المستخدمة في ارتكاب الواقعة، ولدى استشعاره بالقوات بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها، فبادلته القوات، وأسفر ذلك عن مصرعه، كما عُثر بجوار جثته على «بندقية آلية – 2 خزينة – كمية من الطلقات».

تحديد وضبط باقي المتهمين

وبتكثيف التحريات بمشاركة قطاع الأمن العام أمكن تحديد وضبط باقى المتهمين وهم 6 أشخاص، وجميعهم مقيمين بمحافظة البحيرة، وبحوزتهم السيارتين المستخدمتين في ارتكاب الواقعة، و3 عصى خشبية، كما تم بإرشاد أحدهم ضبط مركبة «الميكروباص» المستولى عليها من المُبلغين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.