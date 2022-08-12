الصين تسجل 648 إصابة محلية العدوى بـ«كورونا».. و«صفر وفيات»

سجلت السلطات الصحية الصينية، اليوم الجمعة، 648 إصابة محلية العدوى بـ«كورونا» في البر الرئيس للبلاد، بينها 595 حالة في مقاطعة هاينان، وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية.

وأشارت «لجنة الصحة الوطنية»، اليوم الجمعة، في تقرير يومي، إلى عدم تسجيل أي وفيات جديدة جراء الإصابة بـ«كورونا»، ليظل إجمالي الوفيات ثابت عند 5226 حالة وفاة.

خروج 113 مصاب بـ«كورونا» من المستشفيات بعد شفائهم

وأضافت اللجنة الصينية، أن 113 مصاب بـ«كورونا»، خرجوا من المستشفيات بعد شفائهم في البر الرئيس، ليصل الإجمالي إلى 224225 شخصًا.

إجمالي الإصابات بكوريا الجنوبية: 21111840 حالة

وفي كوريا الجنوبية، سجلت السلطات الصحية، 128714 إصابة بفيروس كورونا، و58 حالة وفاة، ليصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى 21111840 حالة، فيما ارتفعت الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 25499 حالة وفاة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية.