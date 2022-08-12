فودة يهنئ أول طبيب حصل على دكتوراه في التخدير وعلاج الألم من جنوب سيناء

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إنه بالرغم من أن التنظيم الإداري حديث نسبيًا في النشأة إلا أن أبناء المحافظة سجلوا وسطروا بطولات في التحرير من الاحتلال، وعقب التنمية التي قادتها الدولة للنهوض بجنوب سيناء حصل أبناء المحافظة على فرص في التعليم، وتفوق عدد كبير من أبناء جنوب سيناء في مجال العلم والدراسة.

أبناء جنوب سيناء يتقلدون مناصب كبيرة

أضاف «فودة»، في تصريح خاص للوطن، أن بعض أبناء جنوب سيناء يتقلدون مناصب كبيرة في مجال العلم، ومنهم الدكتور محمد حامد عبدالعزيز استشاري التخدير، ابن كلية طب عين شمس، والذي تربي في جنوب سيناء وتخرج من مدارسها ليصبح أول استشاري تخدير علي أرض المحافظة.

وهنأ المحافظ الطبيب الشاب الذي يعتبر أول طبيب من أبناء جنوب سيناء يحصل على دكتوراه في التخدير وعلاج الألم، وطالبه بمساعدة الأهالي، وأن يعمل بمستشفيات المحافظة لخدمة المواطنين.

رحلة تفوق «عبدالعزيز»

ويقول الدكتور محمد حامد عبدالعزيز ابن مدينة طور سيناء في تصريح خاص للوطن، إنه حصل رسميا على درجة الدكتوراه في التخدير والعناية المركزة وعلاج الألم من كلية طب جامعة عين شمس، مشيرًا إلى أنه أول طبيب تخدير من أبناء جنوب سيناء.

أضاف الشاب أنه تربي ونشأ في جنوب سيناء، وحصل على المركز الأول بالثانوية العامة عام 2005 بمدرسة الحرية الثانوية بطور سيناء، موضحًا أنه حصل على بكالوريوس الطب والجراحة جامعة عين شمس بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف في 2011.

دكتوراه في التخدير

وأكد أنه حصل على ماجستير التخدير والعناية المركزة وعلاج الألم جامعة عين شمس، وعُين مدرسًا مساعدًا في كلية الطب بجامعة عين شمس عام 2015، وحصل على دكتوراه في التخدير والعناية المركزة وعلاج الألم بجامعة عين شمس 2022، ويعمل مدرسًا بقسم التخدير والعناية المركزة وعلاج الألم بجامعة عين شمس.

وتابع أنه يعمل الآن في جنوب سيناء ضمن الفريق الطبي لبروتكولات جامعة عين شمس بطور سيناء من أجل رد الجميل لأهل مدينته، وهو أول طبيب تخدير من جنوب سيناء، وقال إنه أنشأ مركز طبيًا بمدينة الطور بمعاونة عدد من الأطباء الأكفاء لخدمة أهالي المحافظة.

وقال إن جنوب سيناء ولادة ولديها كفاءات في كل المجالات، مناشدًا اللواء خالد فودة محافظ جنوب بضرورة التعاون مع أبناء المحافظة المتفوقين في كافة المجالات للاستفادة من خبراتهم، وليكونوا قدوة لأبناء جنوب سيناء.