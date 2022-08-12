الـ12% والباركود ونتيجتان لرقم واحد.. تصريحات طارق شوقي عن الثانوية العامة

نشر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ردا على التشكيك في نتيجة الثانوية العامة، والتشكيك في التصحيح باستخدام السوشيال ميديا خاصة شائعات «مجاميع 12% + ظهور درجات مختلفة لنفس رقم الجلوس + باركود الشعبة»، وذلك في فيديو نشره عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

تعليقًا على حصول بعض الطالبات على 12%

وعلق الدكتور طارق شوقي على الشائعات التي خرجت بخصوص حصول بعض الطالبات على 12% في الثانوية العامة وادعاءات تعرضهم للظلم، مشددًا على أنها مجرد شائعات للتشكيك وإثارة البلبلة والفتنة لدى الطلاب وأولياء الأمور.

وانتقد «شوقي» ما ذكره شخص يدعي أنه إعلامي وخبير تعليمي، بخصوص البابل شيت وأنه يحتوي على كود يُظهر الشعبة التي ينتمي لها الطالب، كما انتقد تعامل بعض المنصات الإعلامية مع هذه الادعاءات على أنها حقيقة.

رسميا.. وزير التعليم يرد على مجاميع الـ12% بالثانوية العامة: حملات منظمة

حذر من ادعاءات إمكانية تغيير نتيجة الثانوية

وحذر وزير التعليم مما يدعيه البعض بخصوص قدرتهم على تغيير النتيجة، مشددًا على أن كل هذه الادعاءات مجرد شائعات وأن هناك طريق واحد فقط أمام الطالب لمعرفة الحقيقة، وهو التقدم بتظلم رسمي..

وتحدث الدكتور طارق شوقي عن الجدل الذي أثاره البعض عن نتيجتهم، مجددا الدعوة لهم بالتظلم الرسمي عبر الموقع الإلكتروني المخصص للتظلم.

وكشف وزير التعليم عن الخطوات اللي تتم في أثناء التظلم، وجدد الدعوة للطالبتين «مريم» و«مهرائيل» للتظلم رسميًا لمعرفة مدى دقة الدرجات اللي حصلوا عليها.

وأكد الدكتور طارق شوقي أنه لم يعلن درجات هؤلاء الطلاب لاعتبارات الخصوصية، مشددا على دعوتهم لمراجعة أوراق الإجابة بنفسهم.

شوقي: الادعاء بوجود باركود على البابل شيت لتمييز الشعبة هدفه إثارة القلق

التحقيق في واقعة حصول طلاب ينتمون لعائلات واحدة على مجاميع مرتفعة

وأكد شوقي أن الوزارة بدأت التحقيق في مسألة نتائج بعض المدارس وحصول طلاب ينتمون لعائلات محددة على مجاميع عالية، مشددًا على أن الوزارة اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة للتحقيق في الأمر ومشيرًا إلى أن التحقيق يجري الآن مع الملاحظين ورؤساء اللجان والطلاب أنفسهم للوصول للحقيقة، مطالبًا بعدم استباق الأحداث.

واعتبر الدكتور طارق شوقي أن درجات الطلاب عادية من حيث النسبة والتناسب، حيث بلغ عددهم 300 طالب من 700 ألف طالب أدوا امتحانات الثانوية العامة.

طارق شوقي: تشكيل لجنة للتحقيق في نتائج طلاب ينتمون لبعض العائلات بالصعيد

وجود نتيجتين لنفس الرقم ووظيفة الباركود

ورد وزير التعليم على شائعة ظهور نتيجتين لنفس رقم الجلوس وأكد أنه مجرد تزوير باستخدام تقنية «فوتوشوب» وأن الهدف منه إثارة الشكوك والفتنة.

وشدد الوزير على ان عملية التصحيح وجمع الدرجات تم باستخدام الحاسب الآلي دون أي تدخل بشري على الاطلاق، مشيدًا بتجربة التصحيح الإلكتروني ودقة نتائجها، متذكرًا العام الماضي الذي كان فيه نظام التصحيح إلكترونيا، وتقدم خلاله 40 ألف تظلم وتبين بعد المراجعة عدم وجود أي درجات لهم بسبب دقة النظام، مؤكدًا أن النظام أصبح أكثر تطورًا ودقة عن العام الماضي.

ونفى وزير التعليم ما تردد عن وظيفة الباركود الموجود على البابل شيت، لافتا إلى أن الباركود وظيفته الأساسية تمييز ورقة الإجابة وأنها أصلية، مشددًا على أن الباركود لا علاقة له بشعبة الطالب.

طارق شوقي يرد شائعة وجود نتيجتين لنفس رقم الجلوس: «فوتوشوب»

نصيحة للطلاب ممن يعتقدون أنهم تعرضوا للظلم

ووجه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم رسالة لكل طالب يشعر أنه تعرض للظلم، مطالبًا بالتفريق بين الخطأ في التصحيح أو الحصول على مجموع أقل من التوقعات.

ونصح «شوقي» أي طالب يشعر بوجود خطأ في التصحيح بأن يتظلم على النتيجة عبر الموقع الرسمي للتظلمات ويسير في الطريق الشرعي المنضبط.

وانتقد وزير التعليم اعتبار البعض تعرضه للظلم بسبب الدرجات التي حصل عليها ومقارنته درجات الثانوية بدرجاته في المرحلة الابتدائية والاعدادية، معتبرًا أن وزير التعليم ان الحصول على مجموع أقل من التوقعات لا يعتبر ظلم للطالب والدليل حصول 117 ألف طالب على درجات أهلتهم للالتحاق بالمرحلة الأولى للتنسيق رغم انهم امتحنوا نفس الامتحان ونفس نماذج الأسئلة.

ونصح الوزير الطلاب الحاصلين على درجات قليلة أن يجتهدوا أكثر، ويستخدمون المنصات التعليمية ويبتعدون عن الدروس الخصوصية للحصول على الدرجات الأعلى.

وزير التعليم: «وظيفة باركود البابل شيت إثبات إن ورقة الإجابة أصلية»