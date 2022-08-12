ندوات توعوية لترسيخ ثقافة ترشيد المياه في كنائس الجيزة

تواصل شركات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظات تنفيذ ندوات التوعية بالقرى والمراكز بالمدن لتعريف المواطنين بالمشروعات القومية وأهميتها إضافة إلى ترشيد الاستهلاك.

ترسيخ ثقافة التوعية بترشيد استهلاك المياه

أكد المهندس منصور بدوي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، أهمية ترسيخ ثقافة التوعية بترشيد استهلاك المياه بين كافة الفئات العمرية بالمجتمع المصري.

إطلاق سلسلة من الندوات التوعوية بعدد من الكنائس

وقال رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة في بيان صادر عن الشركة إنه في إطار التعاون بين الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والكنيسة القبطية الأرثوذكسية المصرية، أطلقت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة سلسلة من الندوات التوعوية بعدد من كنائس محافظة الجيزة.

وأوضح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة أن فريق التوعية والمشاركة المجتمعية بالشركة، بدأ بتنفيذ ندوات توعوية بكنائس «العذراء والملاك بالوراق ومار مرقس بالمعتمدية والأنبا أنطونيوس بأرض اللواء».

التعريف بأهمية ترشيد الاستهلاك

وتابع رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة أن الندوة تناولت العديد من الأنشطة التوعوية، شملت نشر رسائل التوعية بأهمية ترشيد المياه بين رواد الكنائس، وإلقاء الضوء على الجهود التي تبذلها الدولة في إنتاج كوب مياه نظيف، وتوزيع مطبوعات تحمل رسائل التوعية بأهمية المياه والاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي، وورش لتعليم مبادئ السباكة المنزلية الخفيفة، وعمل مسرح عرائس وأنشطة تفاعلية للأطفال من رواد الكنائس، بالإضافة إلى التعريف بالقطع الموفرة للمياه وأهميتها في ترشيد الاستهلاك.

وأشارت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة في البيان إلى استمرار فريق التوعية بالشركة في تنفيذ ندوات توعوية بكنائس محافظة الجيزة بهدف التوعية بأهمية كل نقطة مياه.