انقطاع مياه الشرب عن 4 مراكز بدمياط بسبب كسر في خطين رئيسيين

شهدت محافظة دمياط، خلال السبع ساعات الماضية، انقطاع مياه الشرب عن 4 مراكز ومدن، هي دمياط وكفر سعد وكفر البطيخ ورأس البر، بسبب كسر في خط مياه الشرب الرئيسي بمدينة دمياط، وكسر آخر بخط مياه الشرب الرئيسي بمركز كفر سعد.

إصلاح خط مياه الشرب الرئيسي بدمياط

وأنهت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط إصلاح كسر بخط مياه الشرب الرئيسي بمدينة دمياط، والذي انفجر مساء أمس الأربعاء بالمنطقة المقابلة لقسم شرطة ثان دمياط، ما تسبب فى انقطاع مياه الشرب عن مناطق عديدة بمركز ومدينة دمياط.

وتمكنت فرق الصيانة من إصلاح الكسر بعد ما استغرق 7 ساعات حتى تم الانتهاء من إصلاح خط مياه الشرب، وعودة مياه الشرب إلى المناطق المتضررة.

قطع المياه عن رأس البر

وفى سياق متصل، أعلنت شركة مياه الشرب عن قطع الخدمة عن مدينة رأس البر من الساعة العاشرة صباحا حتى الساعة الرابعة عصرا، بسبب إصلاح كسر مفاجئ بخط 800 بمركز كفر سعد، نتيجة أعمال احد المقاولين العاملين بمشروع «حياة كريمة».

وأكد بيان الشركة، أن المناطق المتضررة من كسر خط مياه الشرب هي مركز كفر سعد ومركز كفر البطيخ وقرية السنانية ومدينة رأس البر.

وأهابت الشركة، في بيانها، بالمواطنين بتخزين احتياجاتهم من مياه الشرب حتى الانتهاء من إصلاح خط مياه الشرب القادم من محطة كفر سليمان وصولا إلى مدينة رأس البر.