مجهولون قتلوه وهربوا بـ«موتوسيكل».. العثور على جثة سائق «توك توك» في قنا

عثر أهالي قرية أبومناع بحري، والأجهزة الأمنية، منذ قليل، على جثة سائق «توك توك»، وعليها آثار طعنات آلة حادة.

قوة أمنية تنتقل لمكان الجثة

وتلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ العثور على جثة سائق، مصابا بطعنات آلة حادة في قرية أبومناع بحري في مركز دشنا شمال محافظة قنا.

وانتقلت قوة أمنية وبرفقته سيارة إسعاف، وتبين أن الجثة لشاب يدعى، سعيد عبدالغني عبدالمعطي عبدالجواد، 19سنة، بها آثار طعنات آلة حادة.

على الفور تدخل الأهالي والأجهزة الأمنية، وتم نقل جثة الشاب إلى مستشفى قنا العام، ضمن الإجراءات القانونية اللازمة.

الشاب قُتل على يد مجهولين

وبحسب تحريات المباحث، والأهالي، فإن الشاب قُتل على يد مجهولين أثناء قيادته لـ«توك توك» خلص به، بطريق الجبل لقرية أبومناع بحري، حيث انهالوا عليه بالضرب وفروا هاربين ناحية مدق جبلي.

تشكيل فريق بحث جنائي

على الفور، أمر مدير أمن قنا، بتشكيل فريق بحث جنائي برئاسة مباحث مركز دشنا، شمال المحافظة، وعمل كردون أمني حول المنطقة الجبلية التي هرب منها الجناة مستقلين «موتوسيكل».

وحُرر محضر بالواقعة، وأخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والتي قررت انتداب مفتش الصحة لكتابة تقرير طبي مفصل حول أسباب وفاة الشاب.

كما طالب مباحث مركز شرطة دشنا، سرعة ضبط المتهمين للتحقيق معهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم.