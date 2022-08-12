كيف نجحت الدولة في تمكين الشباب للعبور نحو الجمهورية الجديدة؟ «فيديو»

«استمعوا إلى شبابكم، فلا حاضر دونهم ولا مستقبل بغيرهم»، لم تكن تلك الكلمات مجرد شعار في خطاب الرئيس عبدالفتاح السيسي، بل هي واقع ملموس تسعى جميع قطاعات الدولة إلى تطبيقه حتى يتم تمكين الشباب في مختلف المجالات.

وعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم مصطفى كفافي وجومانا ماهر، تقرير تلفزيونيا بعنوان «كيف نجحت الدولة في تمكين الشباب للعبور نحو الجمهورية الجديدة؟».

مادة دستورية كانت نقطة البداية التي انطلق شعاعها نحو وضع الشباب على مسار التمكين متمثلة في دستور 2014 الذي نصت مادته رقم 244 على تمثيل الشباب بشكل ملائم وعادل في البرلمان، حتى جاءت النتائج مثمرة من خلال قانون الانتخابات بتخصيص 16 مقعدًا للشباب في القوائم الانتخابية وتمثيلهم للشعب تحت قبة البرلمان.

إيمان بالدور الكبير للشباب

وإيمانا بالدور الكبير للشباب خصص الرئيس عبدالفتاح السيسي عام 2016 ليكون عام الشباب المصري، وذلك في إطار حرصه على الاستماع لآراء الشباب عن طريق إطلاق سلسلة من اللقاءات الدورية تحت شعار المؤتمر "الوطني للشباب.. أبدع انطلق»، حتى كان عام 2017 مرحلة تطبيق ما تم الاستماع إليه من الشباب والإعلان عن قرار جمهوري بإنشاء الأكاديمية الوطنية للتدريب.

اعتماد الرئيس السيسي على سواعد الشباب

سواعد قوية للشباب اعتمد عليها الرئيس عبدالفتاح السيسي في خريطة العبور نحو الجمهورية الجديدة عن طريق تولي الكثير من الشباب مناصب نواب للمحافظين مع تمثيل الشعب في البرلمان وبعض الوظائف القيادية الأخرى بالوزارات والقطاعات الخدمية بمختلف وظائف الدولة.