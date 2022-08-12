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«الأوقاف» تفتتح 11 مسجدًا اليوم.. بعضها بعد الصيانة والتطوير (صور)

كتب:

حبيبة فرج
10:03 ص | الجمعة 12 أغسطس 2022
وزارة الأوقاف

وزارة الأوقاف

تفتتح وزارة الأوقاف المصرية، اليوم الجمعة 11 مسجدًا، منها  9 مساجد جديدة أو إحلالًا وتجديدًا، ومسجدان صيانة وتطويرًا، ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/ 7/ 2022م حتى تاريخه 88 مسجدًا، منها 73 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و15 مسجدًا صيانة وتطويرًا، وهي على النحو التالي:

مساجد الإحلال والتجديد 

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

- مديرية أوقاف الفيوم

مسجد البرمكي - م بغداد – مركز الفيوم جنوب.

مديرية أوقاف أسوان:

مسجد الرحمن – إدفو – البصيلية قبلي – الزعيرات. 

مديرية أوقاف الشرقية:

مسجد العشماوي الكبير – عزبة العشماوي - الإبراهيمية. 

مديرية أوقاف الإسماعيلية: 

مسجد التقوى – أبو زنزون - القصاصين. 

مديرية أوقاف البحيرة: 

مسجد عبد القادر مقاوي – قرية المسين – مركز الدلنجات. 

مسجد عزبة بركات – عزبة بركات – المحمودية.

مسجد يوسف التاعب – عزبة يوسف التاعب - الدلنجات.

قرية أبو سعيدة – آيتاي البارود ثان مديرية.

أوقاف الدقهلية:

مسجد عزبة 9 – الربيعة – دكرنس.

مساجد الصيانة والتطوير 

مديرية أوقاف الإسكندرية

- القرية العاشرة - أبيس مديرية أوقاف البحيرة. 

- عزبة عبد الرحمن – دسونس أم دينار – مركز دمنهور. 

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بقلم حبيبة فرج