«الأوقاف» تفتتح 11 مسجدًا اليوم.. بعضها بعد الصيانة والتطوير (صور)

تفتتح وزارة الأوقاف المصرية، اليوم الجمعة 11 مسجدًا، منها 9 مساجد جديدة أو إحلالًا وتجديدًا، ومسجدان صيانة وتطويرًا، ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/ 7/ 2022م حتى تاريخه 88 مسجدًا، منها 73 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و15 مسجدًا صيانة وتطويرًا، وهي على النحو التالي:

مساجد الإحلال والتجديد

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

- مديرية أوقاف الفيوم

مسجد البرمكي - م بغداد – مركز الفيوم جنوب.

مديرية أوقاف أسوان:

مسجد الرحمن – إدفو – البصيلية قبلي – الزعيرات.

مديرية أوقاف الشرقية:

مسجد العشماوي الكبير – عزبة العشماوي - الإبراهيمية.

مديرية أوقاف الإسماعيلية:

مسجد التقوى – أبو زنزون - القصاصين.

مديرية أوقاف البحيرة:

مسجد عبد القادر مقاوي – قرية المسين – مركز الدلنجات.

مسجد عزبة بركات – عزبة بركات – المحمودية.

مسجد يوسف التاعب – عزبة يوسف التاعب - الدلنجات.

قرية أبو سعيدة – آيتاي البارود ثان مديرية.

أوقاف الدقهلية:

مسجد عزبة 9 – الربيعة – دكرنس.

مساجد الصيانة والتطوير

مديرية أوقاف الإسكندرية

- القرية العاشرة - أبيس مديرية أوقاف البحيرة.

- عزبة عبد الرحمن – دسونس أم دينار – مركز دمنهور.