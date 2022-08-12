«الأوقاف» تفتتح 11 مسجدًا اليوم.. بعضها بعد الصيانة والتطوير (صور)
كتب:
حبيبة فرج
10:03 ص | الجمعة 12 أغسطس 2022
وزارة الأوقاف
تفتتح وزارة الأوقاف المصرية، اليوم الجمعة 11 مسجدًا، منها 9 مساجد جديدة أو إحلالًا وتجديدًا، ومسجدان صيانة وتطويرًا، ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/ 7/ 2022م حتى تاريخه 88 مسجدًا، منها 73 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و15 مسجدًا صيانة وتطويرًا، وهي على النحو التالي:
مساجد الإحلال والتجديد
أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
مسجد البرمكي - م بغداد – مركز الفيوم جنوب.
مديرية أوقاف أسوان:
مسجد الرحمن – إدفو – البصيلية قبلي – الزعيرات.
مديرية أوقاف الشرقية:
مسجد العشماوي الكبير – عزبة العشماوي - الإبراهيمية.
مديرية أوقاف الإسماعيلية:
مسجد التقوى – أبو زنزون - القصاصين.
مديرية أوقاف البحيرة:
مسجد عبد القادر مقاوي – قرية المسين – مركز الدلنجات.
مسجد عزبة بركات – عزبة بركات – المحمودية.
مسجد يوسف التاعب – عزبة يوسف التاعب - الدلنجات.
قرية أبو سعيدة – آيتاي البارود ثان مديرية.
أوقاف الدقهلية:
مسجد عزبة 9 – الربيعة – دكرنس.
مساجد الصيانة والتطوير
- القرية العاشرة - أبيس مديرية أوقاف البحيرة.
- عزبة عبد الرحمن – دسونس أم دينار – مركز دمنهور.