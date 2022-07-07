بـ50 صكاً.. أوقاف إسكندرية تتجاوز مبيعات الأضاحي عن العام الماضي

أكد الشيخ سلامة عبدالرازق، وكيل مديرية أوقاف الإسكندرية، إن المديرية تمكنت من تجاوز إجمالي مبيعات صكوك الأضاحي عن العام الماضي، التي بلغت 6192 صكاَ، وهو الرقم الذي تجاوزته الإسكندرية هذا العام بمقدار 50 صكاً، حيث تم بيع 6242 صكاً حتى اليوم الخميس، مما يجعل الإسكندرية تأتي في المركز الأول من حيث عدد ما تم تحصيله في العام الماضي وتجاوزه، وفي المركز الثاني مبيعاً بعد القاهرة.

13 مليون جنيه حصيلة صكوك الأضاحي حتى الآن

وأضاف «عبدالرازق»، في بيان اليوم الخميس، أن المديرية حققت هذا العام ما يزيد على 13 مليون جنيه حصيلة صكوك الأضاحي حتى الآن، وقابلة للزيادة مع استمرار بيع صكوك الأضاحي حتى قبل غروب شمس ثالث أيام التشريق، أي رابع أيام العيد.

ووجهت ومديرية أوقاف الإسكندرية، بقيادة الشيخ سلامة عبدالرازق، وكيل وزارة الأوقاف، وقيادات الدعوة، بخالص الشكر والتقدير والعرفان للشعب السكندري على وعيه وثقته الغالية في وزارة الأوقاف، مما يدل على استشعارهم بمدى مصداقية الأوقاف، لما لمسوه على أرض الواقع من قيام وزارة الأوقاف بدورها المجتمعي تجاه أبناء الوطن، بجانب دورها الدعوي والتثقيفي، وقد ترجموا ذلك بإقبالهم الشديد على شراء صكوك الأضاحي من وزارة الأوقاف.

استمرار بيع الصكوك في الإسكندرية

وأكدت المديرية أنها مستمرة في بيع الصكوك لمن يرغب في الأضحية بالمساجد الكبرى، وكذا مقرات الإدارات الفرعية ومقر المديرية، كما تتوفر خدمة التوصيل «الدليفرى» إلى أي مكان بالإسكندرية، إيماناً بضرورة التكاتف المجتمعي بين أبناء الوطن الواحد، حتى يصل الحق إلى مستحقيه، وحتى نقيم شعيره من الشعائر وسنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم.