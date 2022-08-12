مصرع شخص وإصابة 8 آخرين في انقلاب سيارة ربع نقل على «دائري» سمالوط

لقي شخص مصرعه وأصيب 8 آخرين في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، إثر انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الدائري بمركز سمالوط شمال محافظة المنيا، وجرى تحرير المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.

انقلاب سيارة في مركز سمالوط

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم، مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، إخطارا من مأمور مركز شرطة سمالوط غرب، يفيد ورود إشارة من غرفة عمليات النجدة، تتضمن انقلاب السيارة رقم «7128 ن ب ر» ربع نقل، بالطريق الدائري بزمام المركز، ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 8 آخرين.

نقل الجثة والمصابين لمستشفى سمالوط

وانتقلت سيارات الإسعاف ورجال الأمن بمركز سمالوط إلى مكان الحادث بالطريق الدائري، وتم نقل الجثة والمصابين وجميعهم يقيمون في قرية داقوف، إلى مستشفى سمالوط النموذجي، وتراوحت الإصابات بين كدمات وسحجات وكسور بأنحاء الجسم، واشتباه ما بعد الارتجاج.

انفجار في إطار السيارة

جرى تحرير المحضر اللازم بالحادث، ورجحت التحريات الأولية وقوع الحادث بسبب انفجار أحد إطارات السيارة الأمامية، واختلال عجلة القيادة بيد السائق والذي فشل في السيطرة على السيارة ما أدى إلى انقلابها.

تم التحفظ على السيارة تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق، وقررت ندب مهندس فني من المرور لمعاينة الحادث ومعرفة أسبابه، وقد انتقل رجال المرور لرفع آثار الحادث وتسير الحركة بالطريق.