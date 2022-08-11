«عمهم» يتفوق على فيلم «بحبك» في آخر 24 ساعة بدور العرض

تفوق الفنان محمد إمام على الفنان تامر حسني بفيلمه «عمهم» على فيلم «بحبك»، أمس بدور العرض، حيث حقق فيلم «عمهم» أمس 367 ألف جنيه، بينما حقق فيلم «بحبك» 262 ألف جنيه، حسبما أكد الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن».

أحداث فيلم «عمهم»

أحداث فيلم «عمهم»، في إطار من الحركة والكوميديا، ويتناول العمل قصة سلطان، وهو ملاكم ومدرب يعمل مع صديقه سعيد بمركز رياضي، فتقودهما الصدفة إلى مطبعة لتزوير الأموال ويتورطا في العديد من المتاعب.

ويشارك في بطولة الفيلم محمد إمام، محمد سلام، هدى المفتي، آيتن عامر، سيد رجب، رياض الخولي، باسم سمرة، محمد لطفي، محمد ثروت، أحمد خالد صالح، الشحات مبروك، عبد الحكيم الشايني، ومن تأليف وسام صبري، ومن إخراج حسين المنباوي.

أحداث فيلم بحبك

أحداث فيلم بحبك جاءت في إطار تشويقي اجتماعي، ويشارك في بطولة الفيلم هنا الزاهد، حمدي الميرغني، هدى المفتي، مدحت تيخا، شهد الشاطر، عالية راشد، فرح الزاهد، سمر محمد متولي، أحمد عزمي، فرح كمال، ويشهد العمل أول تجربة إخراجية للفنان تامر حسني.

تدور أحداث فيلم «بحبك» حول حياة رجل يعيش قصتي حب في وقت واحد، ويتخبط في حياته بين فتاتين، ويُظهر اختلاف مدى صدق التعبير عن الحب بين الرجل والمرأة.

الأفلام المنافسة بدور العرض

ينافس بدور العرض فيلمين آخرين، وهما فيلم «تسليم أهالي»، بطولة دنيا سمير غانم وهشام ماجد، وعدد من نجوم الفن أبرزهم بيومي فؤاد والراحلة دلال عبد العزيز، ويضم الفيلم عددًا من ضيوف الشرف منهم محمد ممدوح، شيكو، لوسي، أحمد فتحي ومن تأليف شريف نجيب، وإخراج خالد الحلفاوي من إنتاج شركتي سينرجي وروزناما، بالاضافة إلى فيلم «كيرة والجن» من بطولة أحمد عز، كريم عبد العزيز، وعدد من الأبطال.