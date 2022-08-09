إيرادات فيلم «عمهم» للفنان محمد إمام.. في المركز الثالث

حققت إيرادات فيلم «عمهم» للفنان محمد عادل إمام نجاحًا كبيرًا منذ بداية عرضه في دور العرض السينمائية المختلفة منذ موسم عيد الأضحى المبارك، إذ نال إشادات واسعة من الجمهور، واستطاع تحقيق إيرادات كثيرة، خلال أيام عرضه.

إيرادات فيلم عمهم في السينمات خلال 24 ساعة

وبلغت إيرادات فيلم عمهم للنجم محمد إمام، أمس 427 ألفا و516 جنيها، من إجمالي ما حققته السينمات المختلفة، أمس، ليأتي في المركز الثالث بعد فيلم «كيرة والجن» للمخرج مروان حامد، والنجمين أحمد عز وكريم عبدالعزيز، والذي حقق أمس 556 ألف و604 جنيهات، وفيلم «تسليم أهالي».

وأعرب الفنان محمد إمام عن سعادته البالغة، لتحقيق فيلم عمهم إيرادات مرتفعة، وتفاعل كبير من الجمهور، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

أحداث فيلم عمهم

وتدور أحداث فيلم «عمهم»، في إطار من الحركة والكوميديا، ويتناول العمل قصة سلطان، وهو ملاكم ومدرب يعمل مع صديقه سعيد بمركز رياضي، فتقودهما الصدفة إلى مطبعة لتزوير الأموال ويتورطا في العديد من المتاعب.

ويشارك في بطولة الفيلم محمد إمام، محمد سلام، هدى المفتي، أيتن عامر، سيد رجب، رياض الخولي، باسم سمرة، محمد لطفي، رياض الخولي، محمد ثروت، أحمد خالد صالح، الشحات ميروك، عبد الحكيم الشايني، ومن تأليف وسام صبري، ومن إخراج حسين المنباوي.