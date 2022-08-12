مصرع سيدة صدمتها سيارة مسرعة على طريق «طنطا - كفر الشيخ»

لقيت سيدة مصرعها بعدما صدمتها سيارة مسرعة على طريق «طنطا - كفر الشيخ»، ما أدى لإصابتها في أجزاء متفرقة بالجسم واشتباه نزيف بالمخ، وتوفيت في الحال عقب وصولها للمستشفى، وأخطرت جهات التحقيق بالواقعة.

إخطار بمصرع سيدة في حادث سير

وكان اللواء محمد عمار، مساعد وزير الداخلية لأمن الغربية، قد تلقى إشارة من شرطة النجدة تفيد بورود بلاغ من استقبال مستشفى طنطا الجامعي، بوصول سيدة مصابة باشتباه نزيف في المخ وإصابات متفرقة بأنحاء الجسم، ولفظت أنفاسها عقب وصولها إلى المستشفى الجامعي، وتم نقل الجثمان لمشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.

نقل جثة السيدة لمشرحة المستشفى

وانتقل إلى موقع الحادث عدد من ضباط مديرية أمن الغربية، وتبين من خلال التحري عن الواقعة أن سيدة دهستها سيارة كانت تسير مسرعة على رافد طريق «طنطا - كفرالشيخ» الدولي بحدود مركز قطور بمحافظة الغربية، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى الجامعي تحت تصرف جهات التحقيق.

تم تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في تلك الواقعة وكشف ملابساتها.