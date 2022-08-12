بالأسماء.. إصابة 4 أشخاص في تصادم سيارتين على «صحراوي» البحيرة

أصيب 4 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، جراء وقوع تصادم بين سيارة ملاكي وآخر ميكروباص بطريق «مصر- إسكندرية» الصحراوي بالكيلو 49 اتجاه الإسكندرية، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى وادي النطرون لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية، وتحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

إخطار بحادث تصادم

ورد إخطار إلى اللواء أحمد خلف، مدير أمن البحيرة، يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارتين على طريق «مصر - إسكندرية» الصحراوي بنطاق مركز وادي النطرون، ما أدى إلى إصابة 4 أشخاص بجروح متفاوتة، وجرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تحديد هوية المصابين

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وجرى الدفع بعدد من سيارت الإسعاف وتبين إصابة كلا من «سارة علاء شعبان»، 39 سنة، مقيمة جسر السويس، مصابة بكدمات وجروح متفرقة واشتباه ما بعد الارتجاج، و«علاء عاطف عبد المنعم»، 23 سنة، مقيم المعادي، مصاب بكسر في الحوض ونزيف في البطن، و«عبير محمد أمين»، 49 سنة، مقيمة المعادي، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج وكسر في الساق اليمنى، و«نجلاء علي عواض»، 46 سنة، مقيمة الجيزة، مصابة باشتباه نزيف بالبطن واشتباه ما بعد الارتجاج.

رفع حطام الحادث

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى وادي النطرون لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وجرى تحرير محضر بالواقعة ورفع حطام السيارة وعودة الحركة المرورية إلى طبيعتها.