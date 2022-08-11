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ضبط 1593 قضية تموينية متنوعة.. و47 قضية تهريب سجائر

كتب:

محمد بركات
11:41 ص | الخميس 11 أغسطس 2022
دقيق بلدي

دقيق بلدي

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية، وأسفرت عن ضبط 1593 قضية تموينية متنوعة

47 قضية تهريب سجائر

كما أسفرت جهود حملات رصد ومتابعة حجب السجائر والبيع بأزيد من السعر الرسمي، والمهربة جمركيا مجهولة المصدر، عن ضبط 47 قضية بإجمالي مضبوطات بلغت 163247 عبوة سجائر مختلفة الأنواع، كما جرى ضبط 12 قضية امتناع عن توريد الحصص المقررة من الأقماح بكمية تقدر بـ115٫550 طن أقماح محلية. 

6 قضايا أجهزة تنبيه

وفي إطار جهود الإدارة في رصد ومتابعة المحلات ومراكز الخدمة القائمة على بيع أجهزة التنبيه الصوتية والضوئية الخاصة بمركبات الطوارئ المحظور تداولها بالأسواق، أسفرت الجهود عن ضبط 6 قضايا بمضبوطات بلغت 178 قطعة «26 صوتية – 71 ضوئية – 81 ملصقا»، واتخذت الإجراءات القانونية.

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بقلم محمد بركات