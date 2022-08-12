محافظ كفر الشيخ في مئوية «شعيشع»: شرف مصر بكافة المحافل الدولية

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن اليوم الجمعة 12 أغسطس الجاري، تحل الذكرى الـ100 على ميلاد ابن مدينة بيلا القارئ الراحل الشيخ أبو العينين شعيشع، نقيب قُراء مصر الأسبق، والذي قضى أكثر من 70 عاما في خدمة كتاب الله، وشرّف مصر في كافة المحافل الدولية.

مسابقة في القرآن الكريم باسم «شعيشع»

وأكد محافظ كفر الشيخ، في بيان له، إن القارئ الشيخ أبو العينين شعيشع، رحمه الله، يُعد أحد العظماء الذين أنجبتهم محافظة كفر الشيخ، لافتاً أن المحافظة تفتخر به، وأنه سبق وأن تم إجراء مسابقة في القرآن الكريم خلال شهر رمضان عام 2021، وأُطلق عليها مُسابقة «الشيخ أبو العينين شعيشع»، وشهدت إقبالا كبيرا من الأطفال والشباب والفتيات من حفظة القرآن الكريم وأصحاب الأصوات الذهبية في الإنشاد والابتهالات والتواشيح، داعياً الله أن يتغمد القارئ الراحل بواسع رحمته، وأن يجزيه خيرا لما قدمه لدينه ووطنه.

مئوية الشيخ أبو العينين شعيشع

وتحل اليوم الجمعة الذكرى الـ100 لميلاد الشيخ أبو العينين شعيشع، والذي يُعد واحداً من أعلام دولة التلاوة في مصر والعالم الإسلامي، حيث وُلد في مدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ في 12 أغسطس من عام 1922، وهو الابن الثاني عشر لأبيه، والتحق بكُتاب المدينة، وحفظ القرآن الكريم على يد الشيخ يوسف شتا رحمه الله، وهو لم يتجاوز العاشرة من عُمره، وذاع صيته كقارئ للقرآن عام 1936 وهو في الرابعة عشر من عُمره، وذلك بعد مُشاركته بالتلاوة في حفل أُقيم بمدينة المنصورة في ذلك العام، والتي تبعد عن مدينة بيلا بنحو 27 كيلو مترا.

التحق بالإذاعة المصرية عام 1939

دخل «شعيشع»، الإذاعة المصرية عام 1939، مُتأثراً بالشيخ محمد رفعت، حيث استعانت به الإذاعة لإصلاح الأجزاء التالفة من تسجيلات «رفعت»، ولكنه اتخذ لنفسه أسلوبا فريدا في التلاوة بدءا من منتصف الأربعينيات، وكان أول قارئ مصري يقرأ القرآن الكريم في المسجد الأقصى المبارك.

نضال لإنشاء نقابة القُراء

عام 1969 عُين «شعيشع» قارئاً لمسجد عُمر مكرم بميدان التحرير وسط القاهرة، ثم قارئاً لمسجد السيدة زينب عام 1992، وناضل كثيراً في بداية السبعينات من القرن الماضي لإنشاء نقابة القُراء مع كبار قراء القرآن الكريم في مصر حينذاك، وقد انتُخب نقيباً لنقابة القراء منذ عام 1988، خلفاً للقارئ الراحل الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد، وظل نقيباً لها حتى وفاته.

أوسمة من الدول العربية والإسلامية

عُين «شعيشع» عضوا بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وعميدا للمعهد الدولي لتحفيظ القرآن الكريم، وعضوا للجنة اختبار القراء بالإذاعة والتليفزيون، وعضوا باللجنة العليا للقرآن الكريم بوزارة الأوقاف، وعضوا بلجنة عمارة المسجد بالقاهرة، وحصل على وسام الرافدين من العراق، ووسام الأرز من لبنان، ووسام الاستحقاق من سوريا وفلسطين، وأوسمة من تركيا والصومال وباكستان والإمارات العربية المتحدة وبعض الدول الإسلامية.

وفاة أبو العينين شعيشع عام 2011

تُوفي الشيخ أبو العينين شعيشع في 23 يونيو من عام 2011، عن عمر ناهز الـ89 عاما، قضى خلالها رحلة عامرة في تلاوة القرآن الكريم في مشارق الأرض ومغاربها، ودُفن في المقابر المُجاورة لكلية البنات بجامعة الأزهر بالقاهرة، وصُلي عليه صلاة الغائب في مسقط رأسه بمسجد أبو غنام، أحد أكبر مساجد مدينة بيلا، وعدد من مساجد المدينة، وذلك يوم الجمعة الموافق 24 يونيو، وخُصصت خطبة الجمعة حينها لذكر مناقبه ومآثره.