«الاتصالات»: 24 ألف مواطن متوسط المترددين على كل مكتب بريد شهريا

كشفت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وصول عدد المواطنين المخدمين من قبل مكاتب البريد نحو 24 ألف مواطن لكل مكتب بريد شهريا، فيا بلغ عدد المعاشات المنصرفة عبر مكاتب البريد نحو 5.54 مليون معاش شهريا، ووصلت أعداد الحوالات البريدي الفورية التي تتم عبر مكاتب البريد نحو 751 ألف حوالة بريدة، وذلك بنهاية مايو 2022.

أعداد مكاتب البريد وصلت لنحو 4275 مكتبا بريد على مستوى الجمهورية

وقال التقرير الذي يرصد مؤشرات قطاع الاتصالات، إن أعداد مكاتب البريد وصلت لنحو 4275 مكتبا بريديا على مستوى الجمهورية، بنهاية مايو الماضي، مقابل 453 مكتبا في نفس الفترة من العام السابق 2021، حيث بلغت نسبة الزيادة السنوية في إعداد مكاتب البريد 5.4% على أساس سنوي، وبزيادة نحو 200 مكتب خلال عام واحد فقط.

وحسبما أعلنت وزارة الاتصالات، فإنه تم تطوير وتحديث عدد كبير من مكاتب البريد بالإضافة إلى افتتاح نحو 200 مكتب حتى الآن ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، والتي تستهدف تطوير 4500 قرية خلال ثلاث سنوات.

خدمات متعددة للمواطنين خصوصا الخدمات الحكومية

وتقدم هيئة البريد المصرية، خدمات متعددة للمواطنين خصوصا الخدمات الحكومية، بالإضافة إلى تقديم خدمات «المبالغ النقدية» للمستفيدين الذين تحددهم مفوضية الأمم المتحدة، وذلك عن طريق خدمة الحوالات الفورية من خلال مكاتب البريد المنتشرة على مستوى الجمهورية، ومن المتوقع أن يستطيع أكثر من 60 ألف لاجئ على الأقل الحصول على تلك المساعدات النقدية من خلال مكاتب البريد.

ربط المنازل بكابلات الألياف الضوئية وتطوير مراكز البريد

وتستهدف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تقديم الدور الأهم في تلك المبادرة، حيث تستهدف ربط المنازل بكابلات الألياف الضوئية وتطوير مراكز البريد بها وتزويدها بابراج المحمول، ومحو الأمية الرقمية في تلك القرى، وتحسين جودة خدمات الاتصالات من خلال تطوير البنية التحتية وتغطية الطرق، وبعض المناطق في المحافظات بشبكات المحمول، واستكمال تنفيذ خطة الوزارة لرفع كفاءة شبكة الانترنت بتكلفة إجمالية تبلغ نحو 5.5 مليار جنيه لهذا العام.